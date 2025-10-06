Lançamento do Livro Infantil “O Ateliê das Imperfeições Perfeitas”

A literatura infantil ganha uma nova e encantadora história com o lançamento de “O Ateliê das Imperfeições Perfeitas”, escrito por Cátia Fabri. O evento de lançamento acontecerá no dia 14 de outubro de 2025, às 19h, na Vila Trampolim no Shopping Riomar em Aracaju!

A protagonista em sua busca incessante pela perfeição, se depara com o ateliê mágico, um lugar onde os objetos mais fascinantes são justamente os imperfeitos. Um relógio que não marca as horas, mas conta histórias, e um robô com um defeito que o faz cantar belas canções mostram a menina Sofia uma nova perspectiva sobre o que é belo e valioso.

A autora descreve que a menina, descobre que a verdadeira beleza não reside na perfeição, mas na autenticidade, na personalidade e na alegria de ser quem se é.”Em um mundo que muitas vezes nos pressiona a buscar um ideal inatingível, a história é um lembrete gentil de que nossas peculiaridades e “falhas” são, na verdade, o que nos torna únicos e especiais”.

O evento de lançamento contará com uma sessão de autógrafos com a autora Cátia Fabri além de atividades interativas para as crianças.

Texto e foto assessoria