Lançamento do livro “Tuca e a Caravana da Esperança” será no próximo dia 02 de outubro

No próximo dia 02 de outubro, às 18h30, a Biblioteca Epiphânio Dória, em Aracaju, será palco do lançamento do livro “Tuca e a Caravana da Esperança”, escrito por Isa Maria Santos da Silva. A obra é uma homenagem ao seu esposo, Antônio Vieira da Silva Neto – Tuca, figura inesquecível que marcou a vida de muitos aracajuanos e sergipanos.

Mais do que uma biografia, o livro é um relato de vida dedicado ao bem, à solidariedade, à compreensão e à doação às causas nobres, como o exemplo dos Alcoólicos Anônimos (AA), movimento que Tuca abraçou com paixão e esperança. O texto conduz o leitor pelos caminhos de sua trajetória como sonoplasta, locutor, declamador de poesia, poeta, produtor, imitador e comunicador de rádio e TV, além de seu trabalho como ativista em defesa da vida e da recuperação de pessoas.

Segundo o prefácio assinado por Marlene Alves Calumby, membro da Academia Sergipana de Letras, a narrativa de Isa Maria mistura emoção e riqueza de detalhes, revelando episódios desconhecidos até por aqueles que conviveram de perto com Tuca. A obra mostra a luta contra o alcoolismo, seu compromisso com causas sociais e seu sonho de semear esperança por meio da “Caravana da Esperança”, que percorreu cidades levando mensagens de superação e amor.

Serviço:

Lançamento do livro “Tuca e a Caravana da Esperança”

Autora: Isa Maria Santos da Silva

Data: 02 de outubro de 2025

Horário: 18h30

Local: Biblioteca Epiphânio Dória – Rua Vila Cristina, Bairro 13 de Julho, Aracaju/SE

Uma história que marcou vidas, agora eternizada em páginas.

Assessoria de Imprensa do vereador Anderson de Tuca