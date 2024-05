Lançamento do Programa Seleções 2024 será nesta terça-feira

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (Seel), lança nesta terça-feira (14), o Programa Seleções edição 2024, um programa inovador de apoio financeiro destinado a modalidades esportivas coletivas. A política pública visa promover o desenvolvimento social e a formação de jovens atletas por meio do esporte.

O Programa Seleções foi criado para identificar, financiar e apoiar projetos que promovam esportes de equipe como futsal, basquete, voleibol e handebol. A iniciativa abrange desde o suporte financeiro para equipes amadoras até o treinamento de técnicos e gestores esportivos. Com um investimento inicial de R$ 50 mil para cada modalidade, o programa aposta na transformação social por meio do esporte, oferecendo uma plataforma para talentos emergentes e promovendo a saúde e o bem-estar.

Na edição deste ano, o Programa Seleções alcança outras modalidades, baseado nos resultados e impactos observados. Passa a receber o benefício a federação de atletismo, além das federações de futsal, handebol, vôlei e basquete.

O evento está previsto para acontecer às 16 horas, no auditório do Palácio de Despachos – Avenida Adélia Franco, 3305, bairro Grageru, Aracaju.