Lançamento do projeto “Bem-Vindo ao País do Forró”

O Sistema Fecomércio-Sesc-Senac, através do Conselho Empresarial de Turismo e Hospitalidade (Cetur-CNC), lançou o projeto “Bem-Vindo ao País do Forró”, nesta quinta-feira (1), no Hotel Sesc Atalaia. Esta iniciativa busca estimular o comércio e o turismo do estado no mês de junho por meio de uma caravana que visitará hotéis, bares, restaurantes, beach clubs e o aeroporto de Aracaju, durante 30 dias, para levar a cultura da nossa terra aos turistas e exaltar os atrativos dos festejos juninos em Sergipe.

A caravana é composta por uma dupla de quadrilheiros, Ingrid Reis e Alex Mania, e um sanfoneiro, um zabumbeiro e um percussionista com triângulo para formação do tradicional trio do forró. Enquanto o grupo anima o povo com a alegria do nosso festejo, a guia de turismo vai educá-los sobre o histórico cultural da manifestação junina sergipana e apresentar as principais atrações e localidades do estado.

Além do “Bem-Vindo ao País do Forró”, na ocasião também foi destacado outro projeto que busca movimentar a cultura e o mercado no centro comercial de Aracaju, o “São João na Praça”. O evento vai animar a população na Praça General Valadão durante 10 dias de festejo, entre os dias 12 e 22 de junho. O presidente do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac, Marcos Andrade, falou da importância do evento para o avanço do turismo no estado e citou algumas das atrações que irão participar do nosso São João.

“O Sistema CNC, Fecomércio-Sesc-Senac de Sergipe, demonstrou que é possível fomentar o turismo no estado nesse período junino. Para isso estamos com duas ações, primeiro é o São João na Praça, que acontecerá entre os dias 12 e 22 de junho, na praça general valadão. Com shows artísticos, com apresentações, com o concurso de quadrilha “Seu Menino” do Sesc, e também, com o Aldeia Sesc no dia 16 de junho, que soma mais de 25 grupos folclóricos sem um cortejo de apresentação. Então, a Federação do Comércio, com todo o sistema está demonstrando que é possível gerar emprego e renda. Se o governo do estado está fazendo, se o município de Aracaju está fazendo, se vários municípios estão fazendo, a Federação do Comércio enquanto representante do terceiro setor terciário não poderia ficar de fora. Estamos presentes, estamos dizendo sim, estamos fazendo a diferença”.

O presidente do Conselho Empresarial de Turismo da Fecomércio-SE (Cetur-CNC), Fábio Andrade, ressaltou que o projeto “Bem-Vindo ao País do Forró” será significativo para o empresariado local e detalhou um pouco mais sobre o funcionamento do projeto.

“Nós somos um conselho empresarial, então nosso principal objetivo é que as empresas possam aumentar o seu faturamento agora em junho. A Fecomércio vai fazer uma caravana com 30 dias de apresentações. A nossa intenção é que as empresas sintam que a gente pode realmente impulsionar o comércio, impulsionar os serviços e impulsionar o turismo. Serão 30 dias com Robertinho dos 8 baixos, filho da Clemilda, um grande nome da nossa cultura. Alex, um dançarino, já puxador de quadrilha a muitos anos, Tia Lu, uma guia de turismo extremamente profissional, e que vai poder trazer para os turistas as informações precisas sobre onde está acontecendo o forró, nossas atrações culturais e artísticas e, também, falar do nosso potencial turístico para aquele que tiver qualquer dúvida. A gente vai estar nesses 30 dias mostrando a cara da Fecomércio, mostrando que a Fecomércio, junto com o Senac e com o Sesc, está promovendo um belíssimo projeto. Bem-vindos ao país do forró”.

Além do projeto “Bem-vindo ao País do Forró”, a Fecomércio-SE vai fomentar o turismo com o projeto “São João na Praça”

O Sistema S do Comércio é composto pela Fecomércio, Sesc, Senac, Instituto Fecomércio e 12 sindicatos patronais em Sergipe. Presidida por Marcos Andrade, a entidade é filiada à Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), que está sob o comando de José Roberto Tadros.

Foto Cetur-CNC

Por James Silva