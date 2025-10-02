Lannçamento do livro Gesto de Gravidade acontece próximo sábado, em Aracaju

O Ame Cafe Bistro, anexo ao espaço Alquimia,.no Sagado Filho., receberá no proximo sabado, 04, ãs 13h, uma roda de conversa, reunindo a professora Dra. Melanie Letocart (UFS e Coletivo MUM), para o lançamento do livro Gesto de Gravidade da autora sergipana Anna Luara da Silveira (UFMG) e outras convidadas especiais.

O bate-papo vai girar em torno de temas urgentes: mulheridades, maternidade e aborto na literatura. Conversas sobre como essas experiências atravessam a escrita de autoria feminina, entre representatividade, silêncios e resistências. O diálogo se abre tanto para a poesia quanto para a prosa, reconhecendo a literatura como espaço do íntimo e do coletivo e gesto político de afirmação de vidas e da diversidade de vozes.

Sobre a autora

Anna Luara da Silveira é mulher preta e sergipana. Nasceu em Aracaju em 1994. Estudou Letras (Português e Inglês) na Universidade Federal de Sergipe e na Universidade Federal de Minas Gerais. É professora, artista e escritora. Vive em Belo Horizonte e participa de saraus, eventos e oficinas. Também compartilha seu trabalho literário em seu podcast Voz de corpo inteiro, no Spotify.

Texto e foto Verônica Moura