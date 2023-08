Laranjeiras celebra 191 anos com festividades e inauguração

Em três dias de festa, a histórica Laranjeiras, capital da cultura popular, completou 191 anos de emancipação política e celebrou essa data especial com uma série de comemorações que encantaram moradores e visitantes. As festividades foram marcadas por uma série de atividades que envolveram a comunidade e as manifestações da cultura local.

Nesta segunda-feira, 7, as festividades começaram nas primeiras horas da manhã, com a alvorada festiva, hasteamento das bandeiras, missa em ação de graças, atividades físicas ao ar livre, roda de capoeira e tantas outras. À tarde, o prefeito José de Araújo Leite Neto (Juca) reinaugurou a quadra de esportes Ulisses Maynard, que, agora, volta a ser palco de muitas atividades esportivas e culturais, contribuindo para o desenvolvimento e o lazer da população.

À noite, as comemorações se encerraram com os jogos da final do Campeonato Municipal de Futsal sub-13 e sub-15. As equipes demonstraram habilidade e espírito esportivo, proporcionando momentos de emoção e competição acirrada. A final do campeonato foi um verdadeiro espetáculo esportivo, reunindo torcedores apaixonados e celebrando o talento dos jogadores locais.

“As comemorações dos 191 anos de Laranjeiras foram um verdadeiro sucesso, reunindo alegria, cultura e esporte em um ambiente festivo e acolhedor. A cidade mostrou sua capacidade de preservar suas tradições e, ao mesmo tempo, se renovar e se adaptar aos tempos modernos. Os eventos realizados durante as festividades fortaleceram o sentimento de pertencimento da comunidade, reforçando o orgulho de ser laranjeirenses”, destacou o prefeito José de Araújo Leite (Juca).

