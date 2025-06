LATAM inaugura voo direto entre Congonhas e Aracaju com 87% de ocupação

Entre 28 de junho e 10 de agosto, mais turistas podem visitar Sergipe com voo de 2h30 de duração

A LATAM inaugurou no último sábado (28/6) a sua nova rota sazonal entre São Paulo/Congonhas (CGH) e Aracaju (AJU), com 87% de ocupação no voo inaugural. A operação, programada para a alta temporada de julho, será realizada até 10 de agosto com dois voos semanais: aos sábados (decolando de Congonhas às 9h) e aos domingos (às 7h).

Operada com aeronaves da família Airbus A320, com capacidade para até 180 passageiros, a nova rota reforça a conectividade entre o Sudeste e o Nordeste, facilitando o acesso de turistas ao estado de Sergipe durante o período de férias escolares.

“A nova rota sazonal Aracaju–São Paulo/Congonhas é um movimento estratégico para a LATAM, reforçando nosso compromisso com a conectividade regional e o fomento ao turismo doméstico no Brasil. Aracaju é um destino conhecido por suas incríveis praias e por sua arquitetura histórica, e estamos satisfeitos em concentrar nossos esforços para levar mais turistas a conhecerem esses atrativos”, afirma Eduardo Macedo, head de Assuntos Públicos da LATAM Brasil.

“Os voos extras e diretos entre os aeroportos de Congonhas, em São Paulo, e de Aracaju são mais um passo importante para ampliar a malha aérea em Sergipe. Foi graças aos constantes diálogos do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Turismo, com as companhias aéreas, entre elas, a Latam, que foram disponibilizados voos extras na alta temporada, compreendendo o período de férias e, em especial, o que coincide com a Vila do Forró, na Orla da Atalaia. Assim, com operações adicionais, teremos a chegada de mais turistas ao estado. Isso será fundamental para aumentar a ocupação hoteleira e aquecer segmentos, como comércio, bares e restaurantes, entre outros, fortalecendo nossa economia com a geração de emprego e renda”, Marcos Franco, secretário de Estado do Turismo de Sergipe.

A LATAM E O BRASIL

A nova rota sazonal Aracaju–São Paulo/Congonhas integra o movimento de expansão da malha aérea da LATAM no Brasil. Em 2024 e 2025, a companhia ampliou significativamente sua operação no país, com a abertura de novos destinos e o fortalecimento da conectividade em todas as regiões.

Hoje, a LATAM opera voos regulares para 55 aeroportos brasileiros — a maior malha da sua história no país. Somente em 2025, já adicionou 10 mil novos assentos semanais ao mercado nacional e inaugurou quatro novas rotas domésticas: Congonhas–Joinville, Congonhas–Ribeirão Preto, Congonhas–Aracaju, Guarulhos–Fernando de Noronha e Fortaleza–Juazeiro do Norte.

No segundo semestre, estão previstas as estreias das rotas Congonhas–São Luís, Guarulhos–Boa Vista, Guarulhos–Bonito, Guarulhos–Dourados, Campinas–Brasília, Fortaleza–Paranaíba, Florianópolis–Porto Alegre, Belo Horizonte–Porto Alegre e Guarulhos–Ribeirão Preto.

Sobre o Grupo LATAM

A LATAM Airlines S.A. e suas afiliadas são o principal grupo aéreo da América Latina, com presença em cinco mercados domésticos da região: Brasil, Chile, Colômbia, Equador e Peru, além de operações internacionais dentro da América Latina e para Europa, Oceania, África, Estados Unidos e o Caribe.

O grupo LATAM possui uma frota de aeronaves Boeing 767, 777 e 787 e Airbus A321, A321neo, A320, A320neo e A319.

LATAM Cargo Chile, LATAM Cargo Colômbia e LATAM Cargo Brasil são as afiliadas de carga do grupo LATAM, possuindo uma frota combinada de 21 aeronaves de carga. Essas afiliadas de carga contam com acesso as aeronaves de passageiros do grupo e operam na rede do grupo LATAM, bem como em rotas internacionais exclusivas para transporte de cargas. Além disso, oferecem uma infraestrutura moderna e uma ampla variedade de serviços e opções de atendimento para atender às necessidades de seus clientes.

Fonte LATAM Brasil