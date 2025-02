LATICÍNIO QUE PROCESSA LEITE DA IRRIGAÇÃO PÚBLICA RECEBE REGISTRO ESTADUAL NO ÚLTIMO DIA DE SEALBA SHOW

Para incentivar a produção de leite a partir da irrigação pública, o Governo do Estado fez a entrega oficial de mais um registro do Serviço de Inspeção Estadual (SIE), neste sábado, 8, último dia da Sealba Show 2025, feira do agronegócio que acontece, desde o dia 5, em Itabaiana, no agreste sergipano.

O governador Fábio Mitidieri e o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macêdo, entregaram o documento que autoriza a operação do laticínio que absorve o leite produzido pelos 76 produtores irrigantes do Perímetro Irrigado Jabiberi, mantido pelo Governo do Sergipe, em Tobias Barreto, no centro-sul do estado.

No Jabiberi, a vocação é pela pecuária. Os irrigantes usam a irrigação fornecida pela Companhia de Desenvolvimento Regional de Sergipe (Coderse), vinculada à Secretaria de Estado da Agricultura, Desenvolvimento Agrário e da Pesca (Seagri), para cultivar pastagens e outros materiais forrageiros que servem de ração às vacas leiteiras. O perímetro público de irrigação, em 2024, produziu 2.389.493 litros de leite, o que corresponde a 7% a mais do que no ano anterior. No total, esses produtores geraram R$ 249 milhões em renda a partir da comercialização desta produção junto aos laticínios.

Diretor-presidente da Coderse, Paulo Sobral confia que com o maior comprador desse leite registrado, a produção do perímetro ganhe um maior valor agregado, prevendo também um aumento de demanda.

“Não é só a irrigação para produzir o alimento das vacas de leite, mas no Jabiberi a gente fornece água para o gado beber, tão importante quanto. Basta dizer que a dessedentação animal é o principal motivador para o Governo do Estado estar construindo a ‘Adutora do Leite’, no alto sertão, onde está a maior bacia leiteira de Sergipe. A Coderse também fornece assistência técnica agrícola e isso se torna essencial para a produção da ração animal em Tobias Barreto, que faz parte da parte semiárida do estado”, considerou Paulo Sobral.

Indústria de laticínios

O Laticínio Serra do Canine tem capacidade operacional para processar seis mil litros de leite por dia, para produzir os queijos parmesão, meia cura, mussarela, coalho, coalho pré-cozido e a manteiga. Com o registro do CIE, esses produtos terão autorização do poder público para a venda em estabelecimentos comerciais. Para o proprietário, José Wilson Teixeira, os produtores irrigantes são também beneficiados por ter seu leite certificado por este serviço de inspeção.

“Alem disso, já há algum tempo os produtores vêm sendo acompanhados pelo veterinário, da própria indústria. Melhorou em muita coisa, antes a gente não tinha acesso ao supermercado para vender nosso produto e agora não, graças a Deus, com o SIE, em todo o estado de Sergipe a gente pode vender o produto, tranquilo”, comemora José Wilson.

O proprietário do Serra do Canine também relata a vantagem do laticínio operar dentro do Jabiberi. “A produção do perímetro irrigado é constante. Mesmo no tempo da época da seca, ela ajuda muito. Se você depender só da área de sequeiro, vai ter tempo que a fábrica pode parar. E no perímetro tem leite durante 365 dias ao ano. Maior garantia de tudo”, comemorou.

Serviço de Inspeção Estadual

O Serviço de Inspeção Estadual (SIE) é um setor da Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe (Emdagro) que executa serviços de inspeção de produtos de origem animal, com a finalidade de oferecer ao consumidor final um alimento com garantia de qualidade, além de permitir a comercialização destes produtos entre os diversos municípios Sergipanos.

A empresa fiscaliza a atividade de inspeção em estabelecimentos de carnes, pescados, ovos, leite, produtos de abelhas e seus derivados, de armazenagem e de produtos não comestíveis. Realiza vistorias técnicas e emite laudos. Analisa projetos para construção de estabelecimentos e, em conjunto com outras instituições, realiza fiscalizações ao comércio varejista e atacadista de produtos de origem animal.

