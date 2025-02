Lazer e cultura tornam Caueira um dos destinos turísticos mais atraentes do Estado

Localizado em Itaporanga d’Ajuda, povoado será sede da quinta etapa do Verão Sergipe 202

A quinta etapa do Verão Sergipe 2025 começa nesta sexta-feira, 21, no povoado Caueira, no município de Itaporanga d’Ajuda, grande Aracaju. Durante o evento, que continua até o domingo, 23, o público se divertirá com atividades esportivas, apresentações musicais e culturais, além de exposição e venda de artesanato na famosa praia da Caueira. Além desse cenário bastante conhecido, especialmente por surfistas, o município tem muitos atrativos, que o visitante pode conhecer além do Verão Sergipe, como belezas naturais, deliciosa gastronomia e cultura.

O Verão Sergipe reunirá artistas de diversos gêneros musicais e celebrará a cultura e o turismo do município, contribuindo para movimentar e aquecer a economia local. Para o secretário de Estado do Turismo, Marcos Franco, esta etapa no litoral sul de Sergipe vai muito além de transformar o local num centro de diversão, cultura, esporte e lazer na estação mais quente do ano. “A etapa do Verão Sergipe na Praia da Caueira atrairá visitantes e turistas para aproveitarem outros pontos turísticos da cidade, tornando a estada um verdadeiro roteiro de lazer”, opina.

Belezas naturais

Conhecida por ser uma praia de clima agradável com águas mornas, a Praia da Caueira tem um cenário paradisíaco. Com ondas moderadas, o mar dessa praia é propício para a prática de esportes náuticos, como o surfe. Esse paraíso natural oferece um belo pôr do sol de frente para o mar, que encanta a todos. Visitantes e turistas podem contar com diversos bares e restaurantes, onde a gastronomia tem como base peixes e frutos do mar.

Outra alternativa é a Praia do Coqueirinho, onde os coqueirais se avolumam, transformando a paisagem. Praticamente deserta e com extensa faixa de areia, algumas dunas e lagos naturais, ela é bem tranquila, ótima para quem deseja um pouco mais de privacidade e sossego. O mar tranquilo com águas mornas é um convite ao banho. Sem dúvida, é um ambiente paradisíaco, onde os amantes da natureza ficarão deslumbrados.

A Ilha Mem de Sá

A 23 quilômetros de Itaporanga, a Ilha Mem de Sá é um ponto turístico bastante famoso. Fica mais precisamente no Rio Vaza-Barris e encanta desde a travessia de barco, quando é possível contemplar as belezas naturais caracterizadas pelos ecossistemas de restinga e mangue. A dica é parar para dar um mergulho no rio.

A pequena ilha fluvial, cuja população é de algumas centenas de habitantes, tem no entorno, além do rio, riachos, ilhotas, praias fluviais, apicuns e manguezais. A estrutura da ilha conta com bares, restaurantes, pousadas e um bom fluxo de barcos, canoas, lanchas e jet skis. Vale destacar, aliás, que a prática do turismo náutico e do ecoturismo são opções para o adeptos de esportes radicais e amantes da natureza.

A gastronomia, por sua vez, é embasada em ostras, siris, sururus, camarão, caranguejos, aratus e peixes. Com esses ingredientes, são feitos caldinhos, moquecas, quebradinhos e peixes assados na folha de bananeira. Vale ressaltar a Festa do Caranguejo, que já virou tradição, sendo realizada há cerca de 20 anos.

Outro destaque é quanto à herança cultural negra representada pela cultura do samba de coco, dança cantada em coro e refrão acompanhados de pandeiros, bumbo, ganzás, cuícas e palmas. Passado de geração a geração, o samba de coco é dançado por um grupo composto por pescadores e mulheres ribeirinhas da comunidade.

Verão Sergipe

O Verão Sergipe é uma realização do Governo do Estado, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap) e Secretaria de Estado da Comunicação (Secom), com patrocínio do Banese Card e da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) e apoio das prefeituras de Pacatuba, Canindé de São Francisco, Pirambu, Barra dos Coqueiros, Itaporanga d’Ajuda e Estância, Energisa e Eneva.

Cliqui aqui e confira a programação completa.

Foto: Max Carlos/Setur