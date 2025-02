Lazer, praia e gastronomia esperam quem vai curtir o Verão SE na Barra

Também conhecida como Ilha de Santa Luzia, a Barra dos Coqueiros faz parte da Região Metropolitana de Aracaju, localizada a poucos minutos da caEpital, a aproximadamente 5 quilômetros. Neste fim de semana, de 14 a 16 de fevereiro, a cidade estreia como sede do Verão Sergipe, iniciativa do Governo do Estado que conta com a realização de shows musicais e atividades esportivas e culturais. Vale destacar que a Barra dos Coqueiros oferece atrações turísticas que vão além do evento, pois dispõe de belezas naturais que convidam a explorar as paisagens em qualquer época do ano, como aproveitar as praias, praticar esportes, fazer ecoturismo e experimentar a gastronomia local.

O secretário de Estado do Turismo, Marcos Franco, ressalta a relevância do Verão Sergipe para as cidades anfitriãs e, de modo especial, para a Barra dos Coqueiros, que, pela primeira vez, sedia o evento. “Sem dúvida, o Verão Sergipe vai gerar um impacto econômico positivo na cidade, além de fortalecer o potencial turístico. Além de ter aumento no fluxo de visitantes, vai viabilizar a criação de empregos temporários, assim como oportunidades para vendedores ambulantes, contribuindo para a geração de emprego e renda”, considera.

Destino popular

Barra dos Coqueiros é um destino popular para quem deseja curtir o verão sergipano em um lugar cuja paisagem é ‘emoldurada’ por coqueiros e manguezais. Além disso, há as belas praias com mar tranquilo e areias claras. São elas: Praia da Atalaia Nova, a mais conhecida, Praia Jatobá e Praia da Costa.

A Praia da Atalaia Nova é uma das mais conhecidas da Barra dos Coqueiros. Além de oferecer uma bela vista de Aracaju, é um ambiente tranquilo para quem busca sossego. O mar é pouco agitado, propício para o banho, e a faixa de areia dourada e batida é ideal para quem deseja fazer caminhadas relaxantes ao entardecer. O passeio de tototó pelo Rio Sergipe é uma opção diferenciada para quem deseja ir à Atalaia Nova. A embarcação de madeira, Patrimônio Cultural e Imaterial do Estado de Sergipe, é movida a motor, cujo som característico motivou o nome pelo qual é conhecida.

Já a Praia da Costa é o destino perfeito para os adeptos de esportes aquáticos, como kitesurf e stand up paddle, devido aos ventos constantes e mar levemente agitado. Por outro lado, a Praia do Jatobá é a mais preservada e rústica da região, ideal para quem prefere um ambiente pouco movimentado, com a vegetação nativa e as dunas ao redor que dão um charme especial ao local, tornando-o perfeito para quem deseja contato direto com a natureza. O mar com águas que costumam ser mais agitadas tornam-se um ponto para surfistas ‘pegarem onda’.

Outro atrativo é a gastronomia local. Além do caranguejo, iguaria muito apreciada que se destaca nos bares e restaurantes, também fazem parte do cardápio pratos como moquecas de peixe e camarão, peixadas, ostras frescas e mariscos. Todos são preparados com temperos típicos da culinária sergipana e que combinam perfeitamente com a brisa litorânea.

Foto: Max Carlos/Setur