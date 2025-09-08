Cantor Leandro Cavichioli aposta no arrocha para conquistar o Brasil

Cantor, que já dividiu palco com nomes como Gusttavo Lima, Pablo e Calcinha Preta, traz sua voz marcante e histórias de superação para o público sergipano

Natural de Rondônia, o cantor Leandro Cavichioli encontrou na música o caminho para transformar a própria vida. Após ser descoberto nos Estados Unidos, onde conciliava a rotina de pedreiro com o sonho de cantar, ele decidiu seguir o coração e apostar em um novo capítulo da carreira. Sergipe foi o estado escolhido para dar voz ao seu talento e projetar sua trajetória no arrocha, gênero marcado por letras românticas que traduzem sentimentos como amor, paixão e despedida.

A ligação de Leandro com a música começou cedo, aos 17 anos, quando participava de apresentações em sua igreja, festivais de louvor e festas religiosas. Com influências que vão de Pablo, Calypso a Gusttavo Lima, Zezé Di Camargo e Eduardo Costa, o cantor se define como alguém que transmite emoção e verdade por meio das canções.

Entre seus trabalhos já lançados, destaque para o projeto audiovisual “Bregão do Pedreiro”, que reúne oito faixas — quatro delas de sua própria autoria. Uma dessas canções, “Ah, se eu pudesse te abraçar”, já ultrapassa a marca de quase 16 milhões de visualizações orgânicas no YouTube, reforçando o talento de Leandro também como compositor. O artista também acumula experiências ao lado de grandes nomes da música nacional, como Gusttavo Lima, Pablo e Calcinha Preta.

Atualmente, Leandro prepara novos clipes e uma sequência de shows, levando ao público a força do arrocha com um toque pessoal e histórias que refletem sua própria realidade. “Meu maior objetivo é transmitir sentimentos reais em forma de canção. Mais do que reconhecimento, meu sonho é que a música me permita cuidar da minha família e das pessoas que estão comigo nessa caminhada”, destaca Leandro Cavichioli.

Ao escolher Sergipe como cenário para impulsionar sua carreira, Leandro reforça o papel do estado como berço e vitrine de grandes talentos. “Eu sei da importância desse estado para o gênero e morar aqui me dá forças para continuar nessa caminhada. Aqui tem artistas referências em todo o Brasil, artistas que me inspiro para conquistar meus objetivos”, finalizou.

Por Hivy Rhafaella – Foto: Assessoria Leandro Cavichioli