Legends Games chega a Sergipe com os times Romário e Cafu

No dia 21 de novembro, a partir das 18h, o Ginásio Constâncio Vieira, em Aracaju, será palco de um dos maiores eventos de futsal do Brasil, o Legends Games. Em sua 5ª edição, o evento contará com a presença de dois dos maiores craques do futebol brasileiro, Romário e Cafu, craques do tetra e do penta do Brasil nas Copas do Mundo de 1994 e 2002, liderando seus respectivos times em uma partida repleta de talento. Além dessas lendas, outros grandes nomes do futebol brasileiro também estão confirmados para este duelo imperdível.

O Legends Games conta com o apoio do Governo de Sergipe, através da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (Seel), destacando-se como um dos principais eventos desportivos do estado. O evento, idealizado pelo Grupo Zarif e pelo Canal do Fut, acontecerá pela primeira vez no Nordeste, consolidando sua importância no calendário esportivo do país. Com quatro edições já realizadas, o Legends Games se destaca como um evento que reúne craques e fãs do futebol em um ambiente de diversão e solidariedade.

Os ingressos já estão disponíveis para compra e podem ser adquiridos online, através do site www.guicheweb.com.br pelo valor de R$ 30 (meia-entrada), R$ 35 + 1kg de alimento (entrada solidária) e R$ 60 (inteira). As vendas também estarão sendo realizadas no Shopping Jardins e os alimentos arrecadados serão destinados à Associação de Apoio ao Adulto com Câncer do Estado de Sergipe (AAACES), em uma iniciativa que une o desporto e a solidariedade.

A secretária da Seel, Mariana Dantas, destacou a importância de eventos como Legends Games para a promoção do desporto e para o fortalecimento do futebol no estado. “Trazer um evento dessa magnitude, com grandes ícones do futebol brasileiro como Romário e Cafu, é um marco para o esporte em Sergipe. É a primeira vez que o Legends Games acontece no Nordeste, e é uma honra para nós sediá-lo em uma de nossas praças esportivas. Além de ser uma oportunidade única para os fãs de futsal e futebol verem de perto seus ídolos, o evento também reforça a importância da solidariedade, com a arrecadação de alimentos para a Associação de Apoio ao Adulto com Câncer. Estamos felizes em apoiar essa iniciativa e esperamos que o público compareça em peso para prestigiar essa grande festa do desporto”, afirmou.

O evento, com apoio da Secretaria de Esporte do Governo de Sergipe, reflete o compromisso em fomentar o esporte e incentivar ações sociais que beneficiam a comunidade local.

Legends Games Sergipe

21/11/2024

Abertura dos portões: 18h

Início do jogo: 20h

Ginásio Constâncio Vieira, Rua Vila Cristina, s/n, Bairro 13 de Julho, Aracaju-SE

Ingressos: www.guicheweb.com.br e Shopping Jardins

Foto: Erick O’Hara