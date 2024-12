Lei Estadual incentiva prevenção e cuidados com a osteoporose

A campanha ‘Dezembro Branco’ acontece por meio da Lei Estadual de nº 8.128/2016. Aprovada pelos deputados e deputadas estaduais da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese) ela busca intensificar ações de prevenção e tratamento à Osteoporose através de esclarecimentos e atuações que promovam cuidados e detecção da doença, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

Mediante Lei, durante o mês de dezembro ações educativas voltadas para o diagnóstico, prevenção e tratamento devem ser realizadas por entidades públicas e privadas em parceria com entidades civis. Além disso, o laço na cor branca marca a campanha. O símbolo deve constar, nos principais pontos turísticos do Estado e em prédios públicos, além de outras edificações de relevante importância e grande fluxo de pessoas iluminadas com a cor branca.

Os servidores públicos também devem ser estimulados a usarem adereços ou vestimentas de cor branca, durante o mês de dezembro.

A doença e dados

A osteoporose é uma doença osteometabólica, onde a pessoa sofre uma alteração na arquitetura interna do osso, a partir de uma redução da sua densidade. Isto implica no aumento do risco de fraturas patológicas após traumas de baixa energia, principalmente ao nível da coluna lombar, colo de fêmur, punhos e ombros.

Pessoas idosas, principalmente mulheres na pós-menopausa, são os que mais sofrem de osteoporose. Além da idade avançada, outros fatores de risco são: histórico familiar, dieta pobre em cálcio e vitamina D, fumo, álcool, vida sedentária e deficiência hormonal.

Segundo estatísticas da Organização Mundial da Saúde (OMS), a osteoporose no Brasil atinge cerca de 15 milhões de pessoas e, de acordo com a International Osteoporosis Foundation (IOF), mais de 500 milhões em todo o mundo.

Muitos dos pacientes com osteoporose apresentam fraturas no quadril, sem outro tipo de fratura prévia. Ela geralmente é detectada, não por conta de sintomas, mas sim através exames, como radiografias , e pela densitometria óssea. Por isso, a prevenção deve ser iniciada na juventude, através de bons hábitos alimentares, atividade física e acompanhamento médico regular.

Foto: Agência Brasil

Por Junior Matos