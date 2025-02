Lei Municipal nº 5.796/2024: CRCSE recebe visita do vereador Sargento Byron

O Conselho Regional de Contabilidade de Sergipe (CRCSE) recebeu a visita do vereador Sargento Byron – Estrelas do Mar (MDB) para uma reunião no gabinete da presidência. A reunião teve como pautas a implementação da Lei Municipal nº 5.796, de 12 de junho de 2024 e a Campanha Destina Sergipe. O presidente do CRC-SE, Ionas Mariano, elogiou o compromisso do vereador com a valorização dos profissionais da contabilidade e a atenção às iniciativas sociais. “A parceria entre o Legislativo e as entidades de classe é fundamental para avançarmos em pautas que beneficiam a população, alcançando, assim, o terceiro setor”, destacou.

O Projeto de Lei, aprovado na Câmara Municipal de Aracaju (CMA), garante atendimento preferencial e diferenciado aos profissionais da contabilidade nas repartições públicas da capital. Para o autor da propositura, a efetivação da lei é uma forma de gerar celeridade em processos que contribuem para a regularização tributária e o funcionamento das empresas na cidade. “Essa lei tem um impacto direto na economia e no setor empresarial de Aracaju, pois facilita o trabalho dos contadores, reduzindo a burocracia e garantindo mais agilidade nos serviços públicos”, afirmou o vereador Sargento Byron, colocando-se à disposição para o desenvolvimento social e econômico da capital.

Outro tema abordado foi a Campanha Destina Sergipe, que incentiva a destinação de parte do Imposto de Renda para fundos municipais, viabilizando investimentos em ações voltadas a crianças, adolescentes e idosos. Byron expressou preocupação com a necessidade de ampliar a conscientização da população sobre a iniciativa. “A destinação de um valor do Imposto de Renda é uma ferramenta poderosa para fortalecer políticas públicas e garantir recursos para projetos sociais essenciais. Precisamos mobilizar a sociedade e facilitar o processo para que mais pessoas contribuam”, ressaltou.

Texto e foto Jamili Vasco – Assessora de Comunicação CRCSE