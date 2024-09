Leila Duarte convida o público a expressar a sua arte em Aracaju

Sexta edição do projeto Arte Coletiva acontece nesta quarta-feira, 18 de setembro, das 9h às 17h, em Aracaju

Durante a da Semana de Arte, Design e Arquitetura de Aracaju (SADA), o público de todas as idades tem a oportunidade de apreciar belas obras da arquiteta e artista plástica Leila Duarte em dois lugares diferentes da cidade. Até o dia 23 de setembro, ela apresenta uma preciosa mostra de quadros e gamelas na loja Via Millano (Av. Pedro Valadares, 787, Jardins) e a exposição “Verezza Vivente: arte em MDF” na Verezza Móveis. Os acessos são gratuitos.

Integrando a programação da SADA, Leila Duarte realiza também a 6° edição do projeto Arte Coletiva nesta quarta-feira, 18 de setembro. Das 9h às 17h, a artista convida o público de todas as idades a deixar fluir o seu lado artístico e interagir pintando parte da peça criada por ela. A Verezza Móveis está localizada na Rua Delmiro Gouveia, 1428, bairro Coroa do Meio, e o acesso é gratuito.

SADA

A Semana de Arte, Design e Arquitetura de Aracaju brinda a população sergipana com vasta programação em torno das artes e da criatividade. Exposições, palestras e intervenções artísticas acontecem até o dia 23 de setembro em 15 locais diferentes da cidade.

Os visitantes que prestigiarem todo o circuito e fizerem check-in pelo QR Code instalado em cada loja participante recebem número da sorte para concorrer a um fim de semana em Maceió (AL). A apuração será pela extração da loteria federal do dia 28 de setembro e a premiação dará direito a duas diárias com café da manhã para duas pessoas em apartamento duplo no Ritz Lagoa da Anta Hotel & SPA.

A 1ª SADA tem o apoio institucional da Associação Brasileira de Designers de Interiores (ABD) e do Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB), patrocínio do RioMar Aracaju e Villagres, além de contar com a parceria da ATM Viagens.

Foto: Arquivo pessoal da artista

Assessoria de imprensa