Leó Neto é homenageado pelo Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe

O Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBMSE) celebrou 105 anos de fundação em solenidade realizada na noite de quinta-feira (2), no Centro de Convenções AM Malls, em Aracaju. Durante o evento, o defensor público geral, Leó Neto, foi agraciado com a Medalha de Mérito Bombeiro Militar em reconhecimento por sua relevante contribuição social e institucional.

A solenidade contou também com a presença do subdefensor público-geral, Jesus Jairo Lacerda, além de outras autoridades jurídicas e políticas.

Para Leó Neto, a homenagem reforça a parceria histórica entre a Defensoria Pública do Estado e o Corpo de Bombeiros no atendimento à população e na defesa dos direitos fundamentais. “Para a Defensoria Pública, é motivo de orgulho participar deste momento histórico e testemunhar o reconhecimento de profissionais que contribuem tanto para o bem-estar coletivo. O Corpo de Bombeiros é uma corporação que simboliza coragem, dedicação e amor pela vida. Fico feliz e lisonjeado com o reconhecimento e agradeço ao comandante-geral, Cel. Fábio Cardoso; à subcomandante-geral, Cel. Maria Souza e a todos os militares pela honraria. Dedico essa homenagem aos colegas e amigos da instituição”, destacou.

A Medalha do Mérito do Corpo de Bombeiros simboliza o reconhecimento aos serviços de excelência prestados à corporação, ao estado e à sociedade, homenageando militares e civis que demonstram dedicação, espírito de sacrifício e compromisso com a missão de salvar vidas e patrimônio. A honraria é a maior da corporação e ressalta o valor da instituição para a comunidade.

O comandante-geral do CBMSE, coronel Fábio Pinto Cardoso, ressaltou a relevância da data e o fortalecimento da corporação ao longo dos anos. “Estamos celebrando 105 anos de uma história construída com bravura, dedicação e compromisso com a sociedade sergipana. Hoje, o Corpo de Bombeiros vive um dos seus melhores momentos, com investimentos em efetivo, viaturas e estrutura, sempre com a missão de salvar vidas e proteger a população”, declarou.

Criado em 1º de outubro de 1920, o Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe conta atualmente com 870 bombeiros e 150 viaturas, distribuídos em unidades operacionais em Aracaju, Nossa Senhora do Socorro, Estância, Itabaiana, Lagarto, Propriá e Nossa Senhora da Glória.

Texto e foto Débora Matos