Leó Neto será empossado defensor público geral dia 24 de outubro

O Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado de Sergipe empossará no cargo de Defensor Público Geral, José Leó de Carvalho Neto. A solenidade, que acontecerá no dia 24, às 18h, no auditório do Ministério Público do Estado, contará com a presença de autoridades de Sergipe e de diversos estados.

Leó Neto comandará a Defensoria Pública pela terceira vez, sendo eleito com 100% dos votos dos membros da instituição.

Currículo – Leó Neto é natural de Aracaju, foi coordenador do Escritório Modelo, professor e também coordenador do curso de direito da UNIT. Chegou a exercer o cargo de delegado de polícia, mas escolheu ingressa na Defensoria Pública ao passar no concurso público para defensor público. Atuou na área criminal nas Comarcas de Itabaiana, São Cristóvão e na 4ª Vara Criminal de Aracaju. É titular da 2ª Defensoria Criminal da Comarca de Aracaju e membro do Núcleo de Flagrante Delito e Acompanhamento a Presos Provisórios. Foi membro do Conselho Superior da Defensoria Pública por dois mandatos e defensor público auxiliar no gabinete durante a gestão do defensor público, Jesus Jairo Lacerda, nos cargos de subdefensor e defensor público geral. Ocupou o cargo de subdefensor geral no biênio 2016/2018, e foi o primeiro defensor público geral escolhido, através de votação eletrônica, sendo reeleito por unanimidade na época. Recentemente, ocupava o cargo de corregedor-geral.

