Leonardo e Alcymar Monteiro são as grandes atrações da véspera de São João no Arraiá do Povo, em Aracaju

A véspera de São João nesta segunda-feira (23), traz um marco especial: a única segunda de junho com programação no Arraiá do Povo 2025. Por isso, o maior arraiá a beira-mar do Brasil, organizado pelo Governo de Sergipe, tem uma programação especial para sergipanos e turistas curtirem o dia junino com diversas atrações, incluindo grandes nomes nacionais que prometem agitar o público.

A Arena de Shows terá início às 19h, com o som de Zé Luis Vaqueiro. Em seguida, sobe ao palco Alcymar Monteiro, nome marcante do forró tradicional no Nordeste. Depois é a vez de Leonardo, um dos artistas mais consagrados nacionalmente desta edição, que trará seus grandes sucessos pela primeira vez ao Arraiá do Povo. Por fim, já na madrugada da terça-feira de São João, a banda Zueirões do Forró fecha a programação. Além disso, o cantor Igor Ativado anima o público no Palco 360.

A Vila do Forró abre a programação junina desta segunda-feira, com as apresentações do Coreto no centro do espaço, em contato direto com o público embalado com xote e forró tradicional. Às 17h30, tem a apresentação do Trio Nordeste Independente; e em seguida, às 19h, Evanilson Vieira.

Já o Teatro da Vila tem apresentações teatrais e lúdicas para todas as idades. Os espetáculos desta sexta-feira serão ‘Circo no sítio’, do Grupo Circo Rueda, às 18h30; e ‘Entre laços e fitas’, da Hayffa Shows e Eventos, às 20h.

O forró também segue a todo vapor no Barracão da Sergipe, com variadas expressões culturais envolvendo muita música e dança. Às 19h, as apresentações começam com o show de Sandy cantando Ismar Barreto. Em seguida, às 20h30, tem a apresentação da Quadrilha Asa Branca de Simão Dias. Por fim, apresentam-se Joesia Ramos às 21h, e Pestinha do Acordeon, 23h.

País do Forró

O Arraiá do Povo e a Vila do Forró são uma realização do Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap) e do Banese, em parceria com o Ministério da Cultura, por meio da Lei Rouanet de Incentivo à Cultura. O projeto conta com o apoio da Energisa, Aperipê TV, Netiz, TV Atalaia, Prefeitura de Aracaju, FM Sergipe e TV Sergipe; e com o patrocínio da Eneva, Iguá Saneamento, Maratá, GBarbosa, Sergas, Deso, Pisolar, Celi Engenharia, Rede Primavera Saúde, SEGV e Indra.

Confira a programação completa:

Arraiá do Povo

19h – Zé Luis Vaqueiro

21h – Alcymar Monteiro

23h – Leonardo

01h – Zueirões do Forró

Nos intervalos: Igor Ativado

Vila do Forró

Coreto

17h30 – Trio Nordeste Independente

19h – Evanilson Vieira

Teatro

18h30 – Espetáculo ‘Circo no sítio’ – Grupo Circo Rueda

20h – Espetáculo ‘Entre laços e fitas’ – Hayffa Shows e Eventos

Barracão da Sergipe

19h – Sandy canta Ismar Barreto

20h30 – Quadrilha Asa Branca de Simão Dias

21h30 – Joesia Ramos

23h – Pestinha do Acordeon

Foto: Arthuro Paganini