Leonne O Nobre finaliza maratona de nove shows no Carnaval e consolida seu nome no brega

O cantor agora segue pensando em novos projetos para o São João

O cantor sergipano Leonne O Nobre finalizou o Carnaval 2025 em grande estilo! Foram nove shows em uma verdadeira maratona que passou por Sergipe e Bahia, levando sua energia contagiante e sua música para milhares de foliões. Com um repertório repleto de sucessos e uma presença de palco marcante, Leonne provou por que vem crescendo e conquistando cada vez mais admiradores no cenário do brega.

Este foi um momento especial para o artista, pois marcou seu primeiro Carnaval sob o comando da TS Produções e Eventos, um passo importante em sua trajetória. O cantor de Lagarto, que sempre sonhou em expandir seu nome no Nordeste, vive agora um dos melhores momentos da carreira, firmando-se como uma das grandes promessas do brega sergipano.

“Foi uma experiência incrível! Percorrer tantas cidades, sentir o carinho do público e ver minha música sendo cantada com tanta emoção me motiva ainda mais. Só tenho gratidão a todos que curtem e apoiam meu trabalho. O Carnaval foi só um gostinho do que vem por aí!”, destacou o cantor.

Sergipe sempre revelou grandes talentos para a música, e Leonne é mais um exemplo disso. Depois de um Carnaval de muito sucesso, o cantor segue pensando em novos projetos, agora para o São João.

Foto: Cayke Silvestre

Matéria: Assessoria de Imprensa