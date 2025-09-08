Levi Oliveira defende a permanência da Zona de Expansão em Aracaju durante manifestação

Na noite da sexta-feira, 5, o vereador Levi Oliveira (PP) participou da manifestação “Somos Aracaju”, realizada no Mosqueiro, ao lado da população da Zona de Expansão, reforçando que a região é parte de Aracaju e não deve ser integrada a São Cristóvão.

Para o vereador, é importante levar em conta a voz dos moradores da Zona de Expansão para que uma alteração dessa proporção seja feita de forma justa. “A presença de tantas pessoas aqui mostra que a população não está omissa para essa situação. A voz do povo é a voz de Deus. E o que está sendo feito aqui é justamente isso: representando a voz de Deus. Todos aqui falaram do sentimento de pertencimento e de reivindicar o direito de ser aracajuano. Faremos de tudo para que seja realizado um plebiscito e a população seja ouvida. E eu tenho certeza de que a voz do povo vai ser garantida para que Aracaju continue aqui”, disse.

O parlamentar também aproveitou o momento para demonstrar sua preocupação com a decisão judicial que determinou a anexação do território a São Cristóvão. “Aracaju foi quem investiu durante 70 anos nessa terra. Na área determinada, serão afetadas quatorze escolas e três UBS, tudo investimento da capital. E será simplesmente entregue para outra cidade? Não tenho nada contra o povo de São Cristóvão, isso é só uma questão de justiça”, defendeu durante a manifestação.

A manifestação reuniu a comunidade local contra a decisão da Justiça Federal que determinou um novo limite territorial entre as duas cidades, transferindo para São Cristóvão a administração de diversos bairros da Zona de Expansão, entre eles o Mosqueiro. A medida representa uma redução de aproximadamente 11% no território de Aracaju. Diante disso, a Prefeitura já entrou com ação para manter as áreas afetadas integradas à capital.

Por Assessoria de Imprensa do Parlamentar