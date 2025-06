Licença Pessoal- Sérgio Reis, anunciou afastamento do cargo por 10 dias

O prefeito de Lagarto, Sérgio Reis, anunciou afastamento temporário do cargo por 10 dias, a partir desta quarta-feira, 4. A licença, de caráter particular e sem remuneração, tem como objetivo o cumprimento de uma promessa feita à Nossa Senhora, em agradecimento pela vitória nas eleições. Durante o período, a vice-prefeita Suely Menezes assume interinamente a gestão municipal. Ao transmitir o cargo, Sérgio ressaltou que todos os custos da viagem serão custeados por ele e que a administração segue com normalidade. “Confio plenamente em Suely e no nosso secretariado para dar continuidade ao trabalho que temos feito por Lagarto”, afirmou. A vice-prefeita Suely reiterou o compromisso com o projeto da atual gestão.