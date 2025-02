Licenciado Rissi em Sergipe recebe certificado de excelência pela atuação em contabilidade

Empresário Sérgio Todt se destacou entre os licenciados de todo o país a partir dos resultados positivos alcançados em 2024

O empresário sergipano Sérgio Todt, um dos licenciados do Grupo Rissi, holding de contabilidade médica, foi homenageado no último dia 19 de janeiro, durante convenção anual em São Paulo. O certificado de excelência foi concedido em reconhecimento aos resultados excepcionais alcançados em 2024, consolidando o escritório em Sergipe como referência nacional na oferta de serviços de assessoria contábil para médicos e profissionais de saúde.

A homenagem destaca o trabalho do empresário no desenvolvimento e expansão dos serviços da Rissi Contabilidade Médica, que se tornou sinônimo de excelência na resolução das questões burocráticas enfrentadas por médicos e outras profissões da saúde. Atuando há 1 ano em Sergipe, o escritório não só facilita a rotina dos profissionais da área, mas também contribui significativamente para a otimização de suas operações, impactando positivamente o setor no estado.

“Receber esse reconhecimento como melhor escritório do Brasil é uma honra. Somos gratos a toda a nossa equipe e aos profissionais de saúde que confiaram a gestão contábil dos seus negócios à Rissi. Sabemos o quanto a burocracia pode ser um obstáculo para estes profissionais, que devem se concentrar no que realmente importa: o cuidado com os pacientes. Por isso, estamos comprometidos em oferecer soluções contábeis eficientes, para que nossos clientes possam exercer sua profissão com segurança, tranquilidade e excelência”, destacou o empresário Sérgio Todt.

Rissi Contabilidade

A Rissi Contabilidade Médica foi fundada por José Eduardo Rissi, em São José do Rio Preto (SP), e tem como sócios o cantor Cristiano (da dupla Zé Neto e Cristiano) e sua esposa, a influenciadora Paula Vaccari. Atualmente, o grupo possui licenciados espalhados em todos os estados do país.

O grupo oferece uma ampla gama de serviços especializados, como emissão de notas fiscais e análise tributária, com o objetivo de minimizar os custos e assegurar que os profissionais da saúde cumpram suas obrigações fiscais de forma eficiente e legal. A empresa também se destaca pela flexibilidade nos horários e pelas condições especiais oferecidas a médicos recém-formados.

A Rissi Contabilidade também presta serviços como o registro e cadastro de médicos na Junta Comercial, Cartório, Conselho Regional de Medicina, Prefeituras, hospitais e convênios, facilitando o processo de formalização e atuação dos profissionais da saúde. Essa abordagem integrada contribui para que os médicos tenham uma experiência sem complicações no gerenciamento de suas questões contábeis.

Fonte: NV Comunicação – Foto: IranSouza