O consórcio Metropolitano do Transporte Público da Grande Aracaju se reunirá nesta terça-feira (28), para discussão da versão final do edital de licitação do serviço.

A versão final do edital, após a aprovação por parte dos membros do Consórcio, formado pelos prefeitos dos municípios de Aracaju, Nossa Senhora do Socorro, São Cristóvão, Barra dos Coqueiros e pelo governador do Estado, será publicada para a ampla concorrência de empresas de todo o país.