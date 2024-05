Liderança feminina sergipana em Defesa dos Municípios

Durante os dias 20 a 23 de maio, prefeitas e secretárias municipais de Sergipe estão marcando presença na XXV Marcha em Defesa dos Municípios, realizada em Brasília. O evento, que traz o tema “Pacto Federativo: um olhar para a população desprotegida”, é promovido pela Confederação Nacional dos Municípios (CNM) e reúne milhares de autoridades municipais de todo o Brasil, incluindo prefeitos, vereadores e secretários.

Entre os participantes, destacam-se as mulheres sergipanas que, através de sua liderança e empenho, estão reforçando a importância da presença feminina na política e na gestão pública. Ao lado de diversos outros prefeitos e secretários sergipanos, elas estão engajadas em discutir temas cruciais para o fortalecimento dos municípios.

A Marcha, que ocorre anualmente, é uma plataforma fundamental para pressionar o governo federal e os parlamentares a favor dos interesses dos municípios brasileiros. Este ano, as discussões giram em torno de questões federativas, programas de governo e a distribuição de receitas, entre outros temas relevantes.

A participação ativa das prefeitas e secretárias sergipanas neste evento sublinha a crescente influência das mulheres na política municipal e a importância de seu papel na construção de políticas públicas mais justas e inclusivas. Elas estão demonstrando que a liderança feminina é essencial para promover mudanças significativas e garantir que as vozes das comunidades mais vulneráveis sejam ouvidas e atendidas.

Assim, a XXV Marcha em Defesa dos Municípios não apenas fortalece o diálogo entre as diferentes esferas do governo, mas também celebra a força e a determinação das mulheres que estão à frente das transformações sociais e políticas em Sergipe e no Brasil.

Foto assessoria

Texto: Alice Fernandes