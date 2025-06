Liderança: Kelly Coutinho e a jornada empreendedora na saúde mental de Sergipe

Referência em saúde mental em Sergipe, a Equilíbrio Clínica Dia nasceu do sonho de uma mulher que não se deixou abater pela frustração e hoje é símbolo de cuidado humanizado, gestão eficiente e empreendedorismo feminino no setor da saúde.

Por trás do nome da Equilíbrio Clínica Dia – hoje reconhecida como referência em saúde mental em Sergipe – está a força, a fé e a coragem de uma mulher que soube transformar a adversidade em oportunidade. Kelly Gessyca Coutinho, assistente social por formação, empresária por vocação e humanista por essência, trilhou um caminho de superação que inspira não apenas profissionais da saúde, mas todos aqueles que acreditam no poder da reconstrução.

Formada em Serviço Social pela Universidade Tiradentes em 2008, Kelly acumulou experiência prática e sensibilidade ao longo de 15 anos como auxiliar de enfermagem na Clínica de Repouso São Marcello. Foi nesse ambiente que nasceu sua paixão pela saúde mental, área com a qual criou uma identificação profunda. Mas foi na Urgência Mental do Hospital São José, onde atuou a partir de 2015 como assistente social, que sua vocação se fortaleceu: “Era o emprego que eu mais gostava. Ajudar pessoas a saírem melhores do que chegaram era, para mim, algo profundamente gratificante”, relata.

Em meio a uma rotina intensa de três empregos – coordenando o CRAS na Barra dos Coqueiros pela manhã, atuando na urgência do Hospital São José à tarde e cumprindo plantões noturnos na clínica São Marcello – Kelly vivia o auge do reconhecimento profissional.

Mudanças profissionais aconteceram e a fé e a resiliência falaram mais alto. “Por que estou chorando, se ainda tenho dois empregos e sei exatamente o que amo fazer? Foi aí que decidi escrever o meu projeto de vida”, conta Kelly.

E assim nasceu o embrião da Equilíbrio Clínica Dia Referência em Saúde Mental, um projeto pioneiro no estado de Sergipe, voltado ao cuidado humanizado e integral da saúde mental.

Do sonho à referência estadual

A clínica foi inaugurada em 2017 com o modelo de hospital-dia, oferecendo acolhimento e tratamento parcial para pacientes psiquiátricos. Em 2021, diante da crescente demanda e da confiança conquistada, a Equilíbrio ampliou seus serviços para incluir Urgência Mental 24 horas e internação integral.

Hoje, a clínica é reconhecida como uma das maiores estruturas privadas de atenção psiquiátrica do estado, oferecendo cuidado interdisciplinar, ambiente acolhedor e equipe especializada. “A Equilíbrio não é apenas um espaço de tratamento, é um espaço de renascimento”, afirma Kelly.

Qualidade de vida e liderança com propósito

A mulher que saía de casa às 5h30 da manhã e só voltava às 20h do dia seguinte, agora faz seus próprios horários, lidera uma equipe comprometida e vive com mais leveza e propósito. “Sou empresária, trabalho para mim e hoje tenho qualidade de vida. A Equilíbrio é o reflexo de tudo que vivi e a prova de que é possível transformar dor em missão.”

Empreendedorismo com alma

Além da graduação em Serviço Social, Kelly também possui especialização em Gestão de Planejamento e Projetos Sociais — bagagem que a ajudou a estruturar a clínica com base sólida, planejamento estratégico e sensibilidade social.

Para outras mulheres e profissionais da saúde que enfrentam desafios, ela deixa uma mensagem poderosa:

“Não desista dos seus sonhos. Corra atrás, acredite em você. O resto acontece como mágica. Gratidão a Deus e ao universo, que sempre conspiraram a meu favor”, finaliza.

A história de Kelly Gessyca Coutinho é a prova de que grandes revoluções começam em momentos de dor — e que, com coragem, fé e visão, é possível transformar um fim inesperado no início de uma trajetória extraordinária.

Fonte: Rodrigo Alves Assessoria de Imprensa e Marketing. Foto: divulgação.