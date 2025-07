LIMPEZA DE CANAIS AVANÇA NOS SEIS PRIMEIROS MESES E RETIRA MAIS DE 7 MIL TONELADAS DE RESÍDUOS EM ARACAJU

Nos primeiros seis meses da gestão da prefeita Emília Corrêa, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), intensificou as ações de limpeza dos canais da capital com resultados expressivos: entre janeiro e junho de 2025, mais de 7.039 toneladas de resíduos foram retiradas dos sistemas de drenagem da cidade.

Os serviços, coordenados pela Diretoria de Operações da Emsurb, visam combater o descarte irregular de resíduos e reduzir os impactos das chuvas, como alagamentos e transbordamentos. As ações se concentraram em bairros das zonas Central, Norte e Sul, contemplando áreas como Santa Maria, Aruana, Capucho, Porto Dantas, Aeroporto, Jardins, Olaria, Jardim Recreio, Bugio, Santos Dumont, Ponto Novo, 13 de Julho, Jardim Centenário, Japãozinho, Largo da Aparecida, Lamarão, Soledade, Novo Paraíso, Industrial e Luzia.

A limpeza dos canais é realizada por três métodos distintos: manual, mecanizado e barragem móvel. No manual, equipes entram diretamente nos canais para remover o lixo. Já o método mecanizado utiliza máquinas de médio e grande porte para desobstruir os cursos d’água e remover sedimentos em maior escala. A barragem móvel, por sua vez, é aplicada em trechos inacessíveis para os equipamentos, especialmente em canais revestidos, onde a água é represada para facilitar a retirada dos resíduos.

O trabalho da Emsurb é guiado por um planejamento detalhado. De acordo com Wender dos Santos Bispo, coordenador de Cottas e responsável pelo planejamento da limpeza de canais, o objetivo vai além da retirada de resíduos.

“Essa ação é fundamental para reduzir os alagamentos, já que com os canais limpos, a água da chuva escoa com mais facilidade e não se acumula nas ruas, evitando transtornos para a população. Além disso, a retirada do lixo evita a obstrução do fluxo da água, reduz a contaminação do solo e da água e ainda contribui para a saúde pública. É um trabalho contínuo, planejado e que reforça o compromisso da gestão com a prevenção e com o bem-estar de quem mais precisa”.

Trabalho reconhecido

Essa abordagem integrada tem sido crucial para manter o funcionamento adequado dos sistemas de drenagem da cidade. No bairro Santa Maria, por exemplo, um dos mais populosos de Aracaju, o impacto é visível. Segundo Juliano Lopes, responsável pela zeladoria da região, o serviço tem feito diferença especialmente durante o período chuvoso.

“O Santa Maria possui canais muito extensos. Por esta razão, recebemos a determinação do presidente Hugo Esoj para que o trabalho seja contínuo no sentido de promover o bem-estar dos moradores. Este ano, por exemplo, a cidade de Aracaju recebeu muita chuva e ainda assim, não tivemos situações de transbordamento aqui nessa região, apenas algumas ocorrências pontuais que não afetaram a população”, explicou Juliano. Para Dona Maria do Carmo, moradora da região da Prainha, destacou o benefício da ação.

“A partir da limpeza do canal, percebemos uma contribuição muito grande para diminuir o aparecimento de alguns animais que incomodam os moradores, como ratos e mosquitos. Muito importante esse trabalho”. “A limpeza desse canal da Prainha é muito importante porque ajuda a controlar o nível da água, principalmente nessa época de chuvas mais fortes. Por isso, não tivemos alagamento aqui nesta área”, informou Reginaldo Pereira de Santana que reside na localidade há mais de dez anos. Além da segurança das comunidades, a atuação contínua da gestão municipal reforça o comprometimento com a saúde pública e a preservação ambiental. Para os próximos meses, a previsão é intensificar a manutenção preventiva, expandir soluções como ecobarreiras e ecobueiros para conter o lixo flutuante e ampliar campanhas de conscientização para combater o descarte irregular de resíduos.

Fonte AAN