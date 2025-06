Linda Brasil denuncia precarização do trabalho de cuidadoras nas creches

Nesta quarta-feira, 11, a deputada estadual Linda Brasil (Psol) ocupou a Tribuna da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) para destacar as problemáticas que envolvem os serviços de apoio escolar na Rede Pública Municipal de Ensino de Aracaju. As cuidadoras de alunos da educação infantil, nas creches e demais unidades de ensino, enfrentam atrasos no pagamento de seus salários.

Durante o seu discurso, a parlamentar lembrou que, em meados de outubro de 2024, diversas funcionárias terceirizadas da empresa “Estrela”, então responsável por esse serviço, protestaram após terem sido demitidas sem que houvesse o pagamento de verbas trabalhistas. Na época, o contrato com a empresa “Estrela” foi rescindido e a mesma foi substituída pela Multiserv, com a qual a Prefeitura de Aracaju, agora, também anuncia a rescisão de contrato.

A deputada cobrou posicionamento da Secretaria Municipal da Educação (Semed), com relação às providências que serão adotadas para atendimento da demanda e atenção às crianças, famílias e trabalhadores nesse período. Linda também chamou atenção para os impactos da terceirização da função que é essencial à Educação. “Por que uma função tão importante nas creches e nas escolas não é ocupada por trabalhadoras concursadas?”, questionou Linda Brasil.

Durante o seu discurso, a parlamentar refletiu que a troca frequente de contratos com empresas terceirizadas e, consequentemente, a alteração das funcionárias que atendem a esse público sensível, geram prejuízos à Administração Pública, à educação infantil e, principalmente, à comunidade escolar.

“O troca-troca de cuidadoras prejudica a educação infantil, não somente do ponto de vista pedagógico, mas também afetivo, com o rompimento de laços a todo momento, causando, inclusive, apreensão para as famílias e aumentando a responsabilidade de professoras e professores. Por isso, cobramos a realização de concurso público para essa função tão importante”, salientou.

Linda Brasil conclui a sua fala considerando que esse processo de terceirização corresponde a um projeto privatista que promove o sucateamento dos serviços públicos. “Por que não temos todas essas trabalhadoras da comunidade escolar ali, na comunidade, de forma permanente, através de concurso?”, provocou.

