Linda Brasil propõe campanhas educativas no Arraiá do Povo 2025

Com o compromisso de transformar os espaços públicos em ambientes de conscientização e defesa de direitos, a deputada estadual Linda Brasil (Psol) oficiou a Secretaria de Estado da Comunicação de Sergipe (Secom) solicitando a implementação de campanhas educativas e de sensibilização durante o Arraiá do Povo 2025, uma das maiores festas populares promovidas pelo Governo de Sergipe.

A iniciativa parte do entendimento de que eventos culturais com grande visibilidade são também ferramentas estratégicas para promover cidadania, enfrentar violências e dialogar com a população de forma ampla, acessível e humanizada. “O Arraiá do Povo e outras festas públicas não podem ser apenas espaços de celebração. Precisam ser também espaços de consciência social, de visibilidade para pautas urgentes e de valorização da vida em todas as suas formas”, afirma Linda.

No ofício, a parlamentar sugere que a Secom utilize os diversos recursos da comunicação estratégica — como vídeos, jingles, painéis informativos, locução no palco, intervenções artísticas e ações interativas — para abordar temas de relevância pública, como: Vício em jogos online, especialmente entre crianças e adolescentes; Exploração sexual e trabalho infantil; Violência contra a mulher e pessoas idosas; Racismo, LGBTfobia e intolerância religiosa; Doação de sangue e campanhas de vacinação; Prevenção às ISTs e HIV/AIDS; Tráfico de pessoas e trabalho análogo à escravidão; Valorização dos serviços públicos de saúde mental, como os CAPS.

A parlamentar também destaca a importância da construção coletiva das campanhas, com a participação de outras secretarias, movimentos sociais, instituições da sociedade civil, além dos Poderes Legislativo e Judiciário. “Precisamos ocupar os palcos, as ruas e as telas com mensagens que defendam a vida, os direitos humanos e o respeito à diversidade. É com cultura e consciência que construímos um estado mais justo”, reforça.

Além de oficiar o Governo do Estado, Linda Brasil também vai encaminhar solicitações às prefeituras de Aracaju, Nossa Senhora do Socorro, Lagarto, Capela e outras cidades, propondo que as campanhas educativas façam parte da programação das festas juninas municipais.

Foto: Divulgação Ascom

