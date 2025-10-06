Linhas de ônibus que atendem Orla da Atalaia circulam com temática

Durante o período de realização da Vila da Criança 2025, dois ônibus do transporte público que atendem a Orla da Atalaia, local onde acontece o evento, em Aracaju, ganharam uma decoração especial e temática. A vila, realizada pelo Governo de Sergipe, foi aberta oficialmente na última sexta-feira, 3, e segue até o dia 26 de outubro.

A iniciativa do Governo de Sergipe, em parceria com o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Aracaju (Setransp), tem como objetivo despertar o entusiasmo do público que vai até o local de ônibus, tornando o trajeto até a Vila da Criança ainda mais divertido. As linhas de ônibus Circular Shopping 02 (100.2) e Bugio/Atalaia (080), que já circulam na região, receberam decoração temática do Dia das Crianças, que serão mantidas até o final do evento.

Os horários das linhas 100.2 e 080 seguem normalmente, assim como a Porto Sul/ Industrial (008), que também atende a Orla da Atalaia, como explica a presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Aracaju (Setransp), Raissa Cruz. “Já tínhamos algumas linhas que atendem à comunidade. E o nosso objetivo foi chamar a atenção das pessoas para essa temática, para que, assim, elas já saibam que essas linhas fazem o trajeto que passa pela Vila da Criança, esse importante ponto turístico. Neste ano, contamos com a parceria com o governo, o que amplificou a ideia”, destacou.

Vila da Criança

Realizada pelo Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), com o apoio da Netiz e Iguá, e patrocínio do Banese, a 2ª edição da Vila da Criança acontece de 3 a 26 de outubro, das 17h às 22h, na Praça de Eventos da Orla da Atalaia, em Aracaju, com acesso gratuito a uma ampla estrutura e diversas atrações voltadas para o público infantil e seus acompanhantes.

A programação conta com atividades recreativas, lúdicas e artísticas, em áreas como roda-gigante, minicidade, teatro, cinema, arena gamer, Aqua Nave, piscina de bolinhas, espaço de recreação, brinquedos acessíveis e espaço multissensorial. No dia 12 de outubro haverá ainda uma programação especial, com bloquinho em comemoração ao Dia das Crianças.

Foto: Igor Matias