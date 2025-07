Liquida RioMar Inverno promete descontos de até 70% a partir desta quinta

O inverno chegou e, com ele, a tradicional Liquida RioMar Inverno, a segunda grande campanha promocional do ano realizada pelo shopping. A partir desta quinta-feira, 3 de julho, até o domingo, dia 6, os clientes poderão aproveitar ofertas irresistíveis com descontos que chegam até 70%.

Ao longo dos quatro dias de liquidação, as principais marcas de moda, acessórios, maquiagem, perfumaria, gadgets, eletroeletrônicos e serviços de beleza e estética irão disponibilizar produtos com preços reduzidos, oferecendo uma excelente oportunidade para quem deseja renovar o guarda-roupa, investir na decoração da casa ou aproveitar serviços de bem-estar.

De acordo com Jaryo Ramos, superintendente do RioMar Aracaju, a expectativa é de que o período promocional registre um aumento de 7,5% nas vendas, em comparação com a mesma campanha no ano passado. “A Liquida RioMar é sempre um momento estratégico para o fortalecimento das vendas no shopping. Contamos com o mix de lojas mais completo e diversificado da cidade, incluindo marcas exclusivas no varejo sergipano, capazes de atender aos mais variados estilos e perfis de consumo. Essa liquidação é sempre uma excelente oportunidade para o público adquirir produtos de qualidade com preços mais acessíveis”, destaca o executivo.

A gerente de marketing do shopping, Danielle Sônego, também reforça o otimismo com a campanha. “A Liquida RioMar já está consolidada no calendário promocional da cidade e é aguardada pelos consumidores. Estamos preparando uma edição que promete surpreender os clientes, tanto pela variedade de ofertas quanto pelas facilidades de pagamento. Temos adesão expressiva dos lojistas, descontos que variam de 30% a 70% e condições especiais, o que movimenta a economia e atrai ainda mais o público”, ressalta a gestora.

Entre as opções que fazem do RioMar um dos destinos de compras mais completos de Aracaju estão marcas exclusivas, como Decathlon, Livraria Leitura, Polo Wear, You.Com, Pernambucanas, Calvin Klein Jeans, Animalle, Farm, Osklen, Oh, Boy!, Sacada, Maria Filó, Schutz, Tommy Hilfiger, EL Club Shoes, Track&Field, Noha, Orogold, Água de Coco, Cia Marítima, Shoulder, Adcos, Brooksfield/Via Veneto, Artwalk, Authentic Feet, Camicado, Freitas, Live, Lacoste, Carmen Steffens Maison, CS Club, Preçolândia, iPlace, além das tradicionais lojas de departamento como Riachuelo, C&A, Renner, Marisa e Le Biscuit.

Confira algumas ofertas do Liquida RioMar:

Democrata: tênis de R$ 299,90 por R$ 179,90

A Esportiva: tênis Reserva de R$ 859,90 por R$644,90

Tip Top: pijama macacão R$ 149,90 por R$ 69,90

Camicado: jogo com 4 panelas de R$ 699,99 por R$ 499,99

Riachuelo: jogo de cama solteiro com 3 p3ças por R$ 49,99

Foto Ascom RioMar Aracaju

Lotti+Caldas Comunicação