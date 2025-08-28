LiquidaAju 2025 movimenta o comércio com sorteio de carro elétrico e prêmios

Campanha da CDL promove troca de notas fiscais e exposição dos veículos nos shoppings RioMar Aracaju e Jardins

De 28 de agosto a 6 de setembro, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Aracaju (CDL Aracaju) realiza mais uma edição do LiquidaAju, campanha consolidada como uma das mais importantes iniciativas de incentivo ao varejo sergipano. O evento tem como propósito impulsionar as vendas, estimular o consumo consciente e fortalecer a economia local.

Os shoppings RioMar Aracaju e Jardins, empreendimentos administrados pelo Grupo JCPM, estarão engajados na campanha, com participação das lojas e instalação de postos de troca de cupons, facilitando o acesso dos consumidores.

Nesta edição, os participantes concorrerão a 1 carro elétrico BYD Dolphin Mini, 1 moto Shineray Jet 125 e 5 vales-compras de R$ 1 mil cada. Para participar, basta acumular R$ 50 em compras em lojas credenciadas e trocar as notas fiscais por cupons da sorte. Compras realizadas em máquinas da Cielo dão direito a três cupons. O sorteio está marcado para 19 de setembro.

No RioMar Aracaju, o posto de troca estará localizado no Piso L2, ao lado da Damyller. Já a exposição dos prêmios principais ficará no Piso L1, em frente à Caixa. No Shopping Jardins, o espaço de troca e a exposição dos veículos estarão disponíveis ao público no corredor da Kalunga.

Lotti+Caldas Comunicação – foto GettyImages