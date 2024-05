Lira Sancristovense receberá R$ 20 mil de emenda do deputado Paulo Júnior

Fomentar a cultura sergipana é foco do mandato do deputado estadual Paulo Júnior (PV). Por meio de emendas, o parlamentar destinou recursos para a Lira Sancristovense.

Foram R$ 20 mil para a Lira de São Cristóvão, patrimônio histórico, artístico e cultural do município de São Cristóvão. A Lira Sancristovense João Batista Prado foi criada em 1990 e atua na formação de músicos locais.

O Festival de Artes de São Cristóvão também receberá recurso, o total de R$ 275 mil para auxiliar no Festival que é um evento cultural com mais de 50 anos e um dos mais importantes do Nordeste.

Fonte assessoria