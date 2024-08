LIRAa: Aracaju tem índice médio de infestação pelo Aedes aegypti

A Prefeitura de Aracaju divulgou nesta sexta-feira (02), os dados do quarto Levantamento de Índice Rápido do Aedes aegypti (LIRAa) de 2024, realizado entre os dias 1º e 5 de julho, com o objetivo de mapear a infestação do mosquito a fim de nortear as ações de combate ao vetor, promovidas pelo município.

O levantamento feito pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS) indicou uma infestação geral de 1,3, valor considerado como médio risco para surtos ou epidemias, o que representa uma redução de 19% em relação ao terceiro LIRAa deste ano, realizado em maio, que apontou índice de 1,6, e, ainda, o menor dos últimos cinco anos para o mês de julho.

Dos 48 bairros, 26 foram classificados com baixo risco (satisfatório), 22 com médio risco (alerta) e nenhum bairro se enquadrou no nível de alto risco.

Doenças

Neste ano, em Aracaju, foram notificados, até o fechamento do relatório, 3.665 casos de dengue, 205 de chikungunya e 153 de zika. Destes, foram confirmados, 229 casos de dengue, 63 de chikungunya e cinco de zika.

Se comparado ao mesmo período de 2023, houve uma queda de 71,44% dos casos de dengue, 82% de chikungunya e 83,87% de zika. No total, houve uma redução de 74,89% dos casos de arboviroses em Aracaju.