“Literatura em Estado de Poesia”: um encontro de vozes nordestinas na I Bienal do Livro de Sergipe

Acontece na quinta-feira, 18 de setembro, a roda de conversa Literatura em Estado de Poesia, no Museu da Gente Sergipana, às 9h45, como parte da programação da I Bienal do Livro de Sergipe. O encontro conta com presenças ilustres: A escritora sergipana Ilmara Souza e o escritor cearense Mailson Furtado. A atividade será mediada pelo escritor sergipano J. Victor Fernandes.

Ilmara Souza é poetisa, roteirista, cronista e jornalista. Com trajetória que abrange rádio, televisão, produção cultural e declamação, sua escrita se caracteriza pela sensibilidade e pela multiplicidade de linguagens, transitando entre a poesia intimista, as narrativas cotidianas e o universo do audiovisual. Integra o Movimento Cultural Antônio Garcia Filho da Academia Sergipana de Letras, onde ocupa a cadeira número dez, é membro fundador da Academia de Letras de Aracaju, cadeira número dois, e cofundadora da FLISE – Feira da Leitura e do Livro de Sergipe.

Mailson Furtado, poeta e ensaísta cearense, é vencedor do Prêmio Jabuti com o livro À Cidade (2018) e reconhecido nacionalmente por sua poesia que combina tradição e inovação. Sua obra investiga o sertão cearense, os imaginários nordestinos e a condição humana, projetando o Nordeste como território fértil de invenção literária.

Victor Fernandes é poeta e cronista, reconhecido como uma das vozes mais representativas da poesia contemporânea em Sergipe, lançou o livro Transtorno Poético em 2021. Suas obras transitam entre memória, crítica social, emoção e experimentação estética, contribuindo para o fortalecimento da literatura nordestina.

A proposta da conversa é refletir sobre a literatura e, em especial, a poesia enquanto mola motora de transformação e resistência em tempos atuais, em um cenário dominado pela informação efêmera e pelo imediatismo das redes sociais. Busca-se levantar um contraponto: embora a poesia seja historicamente um dos gêneros menos lidos no mundo, a língua portuguesa abriga autores imortais e riquezas literárias regionais intangíveis, que ecoam através das gerações e permanecem vivas no presente.

“O “estado de poesia” pode ser também entendido como uma condição de encantamento, uma forma de ver o mundo com olhos mais atentos e sensíveis, capazes de atravessar a superfície das coisas e alcançar o essencial. Viver em estado de poesia é abrir-se ao inédito, permitir que a literatura se reinvente a cada instante e encontre novas formas de expressão e diálogo com o tempo presente”, elucida o mediador João Victor Fernandes.

O encontro se insere no fortalecimento da troca entre escritores de diferentes regiões do Brasil, ressaltando a importância de uma convivência que gera transversalidade, ampliando horizontes e permitindo que a poesia dialogue com a diversidade cultural e social de cada território. Assim, Sergipe e Ceará se encontram neste espaço de partilha e criação, refletindo tanto sobre os pontos que unem a poesia nordestina quanto sobre as particularidades e singularidades que marcam a poesia de cada lugar, revelando a vastidão e a pluralidade do Nordeste brasileiro.

Informações:

Data: Quinta-feira, 18 de setembro – 9h45

Local: Museu da Gente Sergipana

Entrada franca

Texto e foto assessoria