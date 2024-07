Livraria Escariz apresenta o 3º ‘Encontro Tudo Sobre Mangás’

O evento promove uma imersão no universo dos mangás, com uma programação voltada para os amantes da cultura japonesa

Nos dias 5 e 6 de julho, a Livraria Escariz do RioMar Aracaju será palco do aguardado 3º ‘Encontro Tudo Sobre Mangás’. O evento promete uma experiência imersiva no universo dos mangás e quadrinhos, oferecendo aos participantes uma programação variada e enriquecedora.

As atividades terão início na sexta-feira (5), às 18h, com o Festival de Mangás e jogos de tabuleiro. Este momento de descontração e entretenimento permitirá aos participantes desfrutarem de suas paixões em um ambiente acolhedor e interativo.

No sábado (6), às 14h, o evento contará com um bate-papo especial com o ilustrador e escritor André Comanche, do perfil @do.conto.ao.traco, e Marlone Santana, ilustrador, designer e editor do @serigy.comics. Ambos compartilharão suas experiências, técnicas e inspirações, proporcionando uma oportunidade para os fãs conhecerem o processo criativo por trás das ilustrações e HQs.

Além de reunir os ‘otakus’ – pessoas que apreciam os mangás –, em torno de uma grande interação, o evento também enaltecerá a rica cultura japonesa, berço dessas expressões artísticas.

Sobre a cultura do mangá

Mangá é o nome dado às histórias em quadrinhos japonesas. Essas obras possuem características marcantes, como traços em preto e brando e leitura da direita para a esquerda. A arte foi originada no período feudal japonês, no séc. XVII, através do Oricom Shohatsu (Teatro das Sombras). Os artistas percorriam vilarejos contando lendas por meio das sombras de marionetes projetadas em uma espécie de painel. As lendas passaram a ser escritas e ilustradas em papel, dando início às histórias em série.

Hoje, o mangá é consumido no mundo inteiro e algumas histórias, como One Piece, Dragon Ball, Naruto, Attack on Titan, Vagabond, Fullmetal Alchemist, Bersek e muito mais, são febre entre os otakus asiáticos e ocidentais.

Serviço

O quê. 3º ‘Encontro Tudo Sobre Mangás’ realizado pela Livraria Escariz.

Quando. Dias 5 e 6 de julho, às 18h e 14h, respectivamente.

Onde. Livraria Escariz do RioMar Aracaju – Avenida Delmiro Gouveia, 400 – Coroa do Meio.

Acesso. Gratuito.

Classificação? Livre.

Foto assessoria

Lotti+Caldas Comunicação