Livraria Escariz promove uma tarde criativa longe das telas; Evento acontece neste domingo

Em meio à rotina cada vez mais conectada das famílias, o Shopping Jardins e a Livraria Escariz convidam a criançada para viver um momento colorido, cheio de arte e criatividade em Aracaju (SE). Neste domingo, 13 de julho, das 15h às 18h, acontece o evento “Tarde de Colorir”. A experiência lúdica será realizada na livraria do Shopping Jardins e promete encantar os pequenos artistas apaixonados pelo universo do desenho.

A proposta é simples e potente: desconectar-se das telas por algumas horas e mergulhar no universo delicado dos livros de colorir. A ação faz parte da programação de férias do Shopping Jardins e busca proporcionar um momento de relaxamento, diversão e convivência entre as crianças.

Durante a atividade, o público poderá pintar ao lado da designer Laís, que estará presente para guiar e inspirar os pequenos com dicas e interações criativas. Os desenhos encantadores da artista norte-americana Bobbie Goods, conhecidos por sua estética doce e nostálgica, serão o ponto de partida para soltar a imaginação.

O evento também contará com a participação do caricaturista sergipano Rildomax, que estará à disposição para quem quiser adquirir uma caricatura divertida e levar para casa uma lembrança personalizada da tarde.

A “Tarde de Colorir” é aberta ao público e a participação é gratuita. Para entrar no clima, basta levar o seu livro de colorir ou adquirir um exemplar na Escariz e curtir o momento com outros miniartistas. “Queremos oferecer às crianças uma pausa acolhedora, que estimule a imaginação, a concentração e a socialização. O colorir, além de divertido, é terapêutico e nos conecta com a beleza do simples”, destaca Fátima Escariz, CEO da livraria.

Tarde de Colorir

O quê? Evento voltado para crianças a partir de 3 anos, com a participação da designer Laís e do caricaturista Rildomax.

Quando? Domingo, 13 de julho, das 15h às 18h.

Onde? Livraria Escariz do Shopping Jardins – Av. Ministro Geraldo Barreto Sobral, 215, bairro Jardins, Aracaju | SE.

Quanto? Acesso gratuito.

Em anexo, segue imagem ilustrativa

Foto: FreePik – Lotti+Caldas Comunicação