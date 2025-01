Livraria Escariz realiza feira literária no shopping RioMar Aracaju

Com mais de 6 mil títulos à disposição do público, entre literatura clássica e moderna, a exposição oferece livros a partir de 5 reais

A Livraria Escariz convida o público para mergulhar em um universo de histórias e conhecimento durante sua primeira feira de livros do ano, realizada na Praça de Eventos, no RioMar Aracaju. Com o propósito de incentivar o hábito da leitura, o evento reúne mais de 6 mil títulos, oferecendo uma experiência literária rica e acessível para toda a família.

Voltada para leitores de todas as idades, a feira apresenta uma ampla variedade de obras. Os pequenos podem explorar livros interativos, cadernos de atividades educativas e até livretes para o banho do bebê, que tornam o aprendizado ainda mais divertido. Para os fãs dos personagens da Turma da Mônica, Patrulha Canina, Barbie, Bita e os super-heróis, o evento conta com publicações inéditas que prometem encantar as crianças de todas as faixas etárias.

Os amantes de clássicos também não ficam de fora. Obras de autores nacionais como Graciliano Ramos, Machado de Assis, Augusto Cury, e escritores estrangeiros como Jane Austen e George Orwell promovem ao leitor uma viagem sem fronteiras. E para aqueles que buscam opções econômicas, a feira traz uma seleção de livros com preços a partir de 5 reais, democratizando o acesso à leitura e estimulando novos leitores.

Para as crianças menores, o acervo de obras sensoriais – livros que combinam texturas e estímulos táteis, incentivando as crianças a explorarem suas emoções de forma lúdica e criativa –, também é vasto.

Com entrada gratuita, a Feira de Livros da Escariz acontece até 10 de fevereiro, com funcionamento de segunda a sábado, das 10h às 22h e aos domingos, das 12h às 21h.

Serviço

O quê? Livraria Escariz promove a primeira feira de livros do ano, com um acervo de mais de 6 mil títulos.

Quando? Até 10 de fevereiro.

Onde? Praça de Eventos Rio, no primeiro piso do RioMar Aracaju – Avenida Delmiro Gouveia, 400 – Coroa do Meio.

Acesso? Gratuito.

Lotti+Caldas Comunicação – Foto GettyImages