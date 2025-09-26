Livraria Leitura promove encontro cultural voltado para pais e filhos no RioMar Aracaju

A Livraria Leitura realiza, neste fim de semana, um evento cultural especialmente voltado para pais e filhos, no RioMar Aracaju. A programação reúne palestras, contações de histórias e atividades interativas que estimulam a leitura, a reflexão e a convivência em família.

No sábado (27), a atração principal será a palestra da neuropedagoga Maya Eigenmann, educadora parental, palestrante TEDx e autora das obras ‘Raiva não educa’ e ‘Por que não posso ser criança?’. Com o tema “Como resgatar a infância na era da adultização infantil”, Maya conduzirá um momento de diálogo sobre os desafios atuais da infância, a partir das 9h30.

Ainda no mesmo dia, a programação conta com palestra de um representante da Academia Sergipana de Contadores de História, que abordará o poder da contação de histórias como incentivo à leitura no público infantil. O escritor e ilustrador André Comanche também participará, proporcionando interação direta com os leitores.

Já no domingo (28), o público poderá participar de atividades variadas, como a contação de histórias, a ação Inclusão na Prática, promovida pela Bem Me Quer Educa, e uma palestra com o professor e pesquisador Daniel Roberto Soares, que discutirá o tema “Infância e Adolescência em foco”. O dia contará ainda com atividades conduzidas pelo Instituto Doar-Se, ampliando o espaço de diálogo sobre educação e cidadania.

O evento é gratuito mediante inscrição.

Lotti+Caldas Comunicação – Photo Estudio Wild