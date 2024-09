Livro com manuscritos de Santa Dulce será lançado nesta quinta

Acontece nesta quinta-feira, 5 de setembro, às 18h, na Livraria Leitura, o lançamento do livro “Cartas de Santa Dulce – a face humana em todos nós”. A obra reúne 59 manuscritos inéditos da primeira santa brasileira, entre correspondências e bilhetes escritos nos anos de 1930 a 1980. Através do livro, o leitor poderá conhecer mensagens carregadas de bom-humor, como o bilhete escrito pela Santa, em maio de 1989, para um comerciante baiano que sempre a socorria em suas necessidades: “Seu Abelardo, Paz e bem! Isto é um assalto. Vou levar 1 furadeira. Irmã Dulce”.

A obra, que tem o texto de contracapa assinado pela atriz Fernanda Montenegro, revela toda a humanidade daquela a quem o povo comparou a um “anjo”, incluindo postais e fotos da intimidade de Santa Dulce.

Toda a receita obtida com a venda do livro Cartas de Santa Dulce, será revertida para as Obras Sociais Irmã Dulce (OSID), entidade que abriga hoje um dos maiores complexos de saúde do país, que acolhe mais de 3 milhões de pessoas por ano, e oferece atendimento 100% gratuito.

O evento conta com a participação da sobrinha de Santa Dulce e superintendente das Obras Sociais Irmã Dulce (OSID), Maria Rita Pontes, que irá autografar os exemplares. A Leitura fica localizada no piso L2 do RioMar Aracaju.

Serviço

O quê. Lançamento do livro “Cartas de Santa Dulce – a face humana em todos nós”.

Onde. Livraria Leitura, piso L2 do RioMar Aracaju – Avenida Delmiro Gouveia, 400 – Coroa do Meio.

Horário. A partir das 18h.

Acesso. Gratuito.

Valor. R$ 75 – Toda a receita obtida com a venda do livro Cartas de Santa Dulce, será revertida para as Obras Sociais Irmã Dulce (OSID).

Foto assessoria