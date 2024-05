Livro “Project Thinking” será lançado em Aracaju no dia 13 de maio

Livro “Project Thinking”, que convida os leitores a repensarem a forma como lideram equipes e conduzem projetos, será lançado em Aracaju

A gestão de projetos é uma área que frequentemente deixa executivos e profissionais apreensivos devido à sua complexidade. Além dos desafios comuns, lidar com a gestão de pessoas pode tornar a condução de projetos uma tarefa árdua e estressante. Normalmente a cultura do “sempre foi assim” estabelece processos internos que muitas vezes sobrepõe as pessoas, colocando-as em segundo plano. Criar ambientes de trabalho mais colaborativos, inclusivos e, sobretudo, humanos, não é uma tarefa fácil.

Nesse contexto, surge o “Project Thinking”, uma abordagem inovadora que promove uma visão centrada nas pessoas e no pensamento criativo durante a jornada da solução real de problemas. Desenvolvido por Eduardo Freire, o “Project Thinking” oferece uma nova perspectiva sobre como enfrentar os desafios complexos da gestão, priorizando a compreensão profunda das necessidades das pessoas e promovendo uma experiência mais centrada nelas.

Sobre o Livro

No livro “Project Thinking”, Eduardo Freire convida os leitores a repensarem a forma como lideram equipes e conduzem projetos, colocando o ser humano no centro de tudo o que fazem. Ao longo de suas páginas, Eduardo compartilha suas experiências em formato de romance, assim como suas descobertas e reflexões sobre como a empatia e a valorização das pessoas podem revolucionar a maneira como gerenciamos projetos e lideramos equipes.

O livro surge como um guia para repensar a transformação organizacional, destacando que a jornada de transformação não se trata apenas de mudar processos, mas sim de evoluir ciclos e promovendo uma cultura mais humanizada. Com um conteúdo fora da caixa, o livro oferece insights reais e eficazes para impulsionar carreiras e organizações. Eduardo Freire acredita firmemente que a chave para o sucesso empresarial está na valorização das pessoas e na construção de ambientes de trabalho que promovam a colaboração e o crescimento mútuos.

Pré-venda e Lançamento

A pré-venda do livro já está disponível pela Amazon, e a FWK promoverá seu lançamento nas principais cidades, como: São Paulo, Aracaju, Belo Horizonte, Fortaleza, Recife e Salvador. “Nosso propósito é compartilhar essa jornada de aprendizado e crescimento com todos que buscam promover mudanças positivas no mundo corporativo”, afirma Eduardo Freire, que estará na semana que vem na capital sergipana.

Em Aracaju, o lançamento do Livro ‘Project Thinking’ será no dia 13 de maio, às 18h30, durante o Tiradentes Innovation Center, na Arena Fortinet TLD. No evento, será possível saber dos bastidores da criação do livro, ouvir sobre o processo criativo e as expectativas de Eduardo Freire. Além de adquirir um exemplar em primeira mão, autografado pelo autor e idealizador da abordagem.

As inscrições podem ser feitas pelo link: https://www.sympla.com.br/lancamento-livro-project-thinking-em-aracaju__2436788

Fonte e foto Innuve Comunicação