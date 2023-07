Lixão de Graccho Cardoso é interditado durante fiscalização

A Administração Estadual do Meio Ambiente (Adema) interditou um lixão no município de Graccho Cardoso, durante ações da Fiscalização Preventiva Integrada em Sergipe (FPI/SE) nessa terça-feira (25).

De acordo com a FPI, em uma área de aproximadamente 10 mil metros quadrados, foram encontrados resíduos urbanos, restos de animais, pneus, entre outros entulhos.

A Equipe Saneamento observou que o lixão se encontrava em atividade, com indicativo de descarte irregular constante e recente. A Administração Estadual do Meio Ambiente (Adema) interditou e sinalizou a área. Não havia sinais de resíduos oriundos de serviços hospitalares.

O coordenador-geral da FPI/SE, Promotor de Justiça Sandro Costa, reiterou as consequências desse tipo de atividade irregular e mencionou o projeto do MP de Sergipe com o objetivo de encerrar os lixões. “A disposição incorreta de resíduos sólidos no município, além de ser realizada sem licenciamento ambiental, que por si só é um crime ambiental, também causa poluição ao meio ambiente, afetando lençol freático, corpos hídricos e atmosfera, agravando o efeito estufa, atraindo animais para os lixões, entre outras consequências grave”, afirmou.

“Verificamos restos de animais, pneus, bastante chorume, o que gera uma contaminação ambiental no lençol freático da região, com consequências para a população. Interditamos a área, faremos outras diligências na prefeitura municipal, procedendo com as notificações administrativas necessárias e dando seguimento ao cronograma de ações”, disse o coordenador da Equipe, Alexsandro Bueno.

Municípios com lixões em atividades

De acordo com o MP, além de Graccho Cardoso, outros 35 municípios sergipanos estão em atividade.

Arauá

Boquim

Indiaroba

Itabaianinha

Poço Verde

Riachão do Dantas

Salgado

Umbaúba

Santa Luzia

Tobias Barreto (+ de 50 mil habitantes)

Cristinápolis

Estância (+ de 50 mil habitantes)

Lagarto (+ de 100 mil habitantes)

Pedrinhas

Simão Dias

Tomar do Geru

Capela

Feira Nova

Porto da Folha

Malhada dos Bois

Monte Alegre

Muribeca

Poço Redondo

Nossa Senhora da Glória

Carira

Nossa Senhora Aparecida

Frei Paulo

Macambira

São Domingos

Campo do Brito

Ribeirópolis

Moita Bonita

Malhador

Nossa Senhora das Dores

São Miguel do Aleixo

Segundo a FPI, os lixões irregulares causam problemas ambientais, de saúde pública e sociais.

Foto: FPI-SE