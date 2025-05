Lixo: Emsurb diz que “a Renova já foi notificada e um processo administrativo foi instaurado para apurar”

A Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb) divulgou uma nota na manhã desta segunda-feira (12), informando que continua empenhada em regularizar a coleta de lixo domiciliar em toda a capital.

A nota da Empresa diz que “o serviço foi impactado desde a semana passada devido à retirada de cinco caminhões coletores da empresa Renova, que aguardam vistoria técnica da Administração Estadual do Meio Ambiente (Adema) para retomar a operação”.

Diante disso, o cronograma operacional foi ajustado para priorizar áreas estratégicas, como a zona Norte, atendida normalmente às segundas, quartas e sextas, além de regiões das zonas Sul e Central da cidade.

Desde o início do contrato com a empresa terceirizada, a Emsurb tem intensificado a fiscalização dos serviços prestados. A Renova já foi notificada mais de dez vezes por falhas recorrentes, e um processo administrativo foi instaurado para apurar responsabilidades e aplicar as sanções cabíveis.

A nota conclui dizendo que “a Emsurb reafirma seu compromisso com a população de Aracaju e continuará adotando todas as medidas necessárias para assegurar a qualidade do serviço de coleta de lixo domiciliar”.

