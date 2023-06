Lojas ampliam instalações e abrem em novo endereço no RioMar

Conecte Tudo e Polo Wear apostam na expansão, investem na diversidade de produtos e brindam o público com espaços mais confortáveis

Após moderna repaginada, as lojas Conecte Tudo, marca capacitada em soluções tecnológicas para o varejo, e PoloWear, operação especializada no segmento de moda para eles e elas, ampliam as instalações. Agora, as duas operações passam a atender em novo endereço, em espaços maiores e oferecendo um mix ainda mais completo.

Conecte Tudo

Após 11 anos oferecendo ao público do RioMar Aracaju a mais completa e inovadora linha de tecnológicos, a Conecte Tudo ampliou o espaço de atendimento físico e atualmente está fincada no piso L1, ao lado do Ceac.

“Passamos um longo período instalados em um espaço menor e sentimos que já era hora de ampliar a experiência de compra do nosso consumidor, oferecendo uma loja mais confortável, com as melhores marcas do mercado e sem abrir mão do atendimento diferenciado”, comemora a empresária, Monique Britto.

A empresa, que é reconhecida por priorizar a qualidade dos produtos e atendimento personalizado, trabalha com as principais marcas do mercado tecnológico como JBL, Redragon, Logitech, Microsoft, Xiaomi, TP-link, Phillips, Sandisk, Kingston, HP, Seagate, Fortreka, dentre outros.

A Conecte Tudo, vem atuando no varejo de informática desde 1997, com sua primeira loja na capital paulista, onde iniciou sua operação de vendas, com foco em periféricos, conquistando clientes que buscam soluções em tecnologia.

Polo Wear

A marca paulista, presente no mercado da moda nacional há 14 anos, é especialista em roupas e acessórios para todas as idades e gêneros. Aproveitando o seu crescimento em Sergipe, a loja ampliou e passou a funcionar no piso L1, ao lado da Centauro.

A marca atende as pessoas de bom gosto com uma ampla variedade para elas e eles, tendências para plus size, moda íntima, calçados, acessórios, perfumes e cuidados pessoais, ideais para os diferentes momentos da vida.

Presente em todo o território brasileiro, a loja possui mais de 170 unidades próprias e 30 franquias, estabelecendo-se há 10 anos como referência em moda casual, clássica e esportiva. A Polo Wear faz parte do Top Brands Fashion Group, detentor de marcas que estão no mercado há mais de 30 anos como Planet Girls, Hot Point, Top Brands, Venon, GRock, Hands Off e SMK.

