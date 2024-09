LOTOFÁCIL DA INDEPENDÊNCIA: 86 APOSTAS ACERTAM OS 15 NÚMEROS E LEVAM R$ 2,3 MI CADA; SE NÃO TEVE ACERTADOR

O sorteio da Lotofácil da Independência. concurso especial 3.190, foi realizado na noite desta segunda-feira (9), em São Paulo, com prêmio de R$ 206 milhões. O prêmio de R$ 206 milhões será dividido em 86 apostas que acertaram as 15 dezenas.

Apostas que acertaram até 11 números também têm direito ao prêmio:

14 acertos — 12.294 apostas ganhadoras: R$ 1.353,14

13 acertos — 360.015 apostas ganhadoras: R$ 30

12 acertos — 4.072.967 apostas ganhadoras: R$ 12

11 acertos — 21.478.821 apostas ganhadoras: R$ 6

As apostas vencedoras do prêmio principal são dos Estados de: Alagoas (1), Amazonas (1), Bahia (3), Ceará (2), Distrito Federal (5), Goiás (9), Maranhão (2), Minas Gerais (12), Mato Grosso do Sul (1), Mato Grosso (3), Paraíba (2), Pernambuco (3), Paraná (8), Rio de Janeiro (3), Roraima (1), Rio Grande do Sul (2), Santa Catarina (5) e São Paulo (17) – outras seis apostas foram realizadas por canal eletrônico.