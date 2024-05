LOTOMANIA: APOSTADOR DE SOCORRO GANHA DOIS PRÊMIOS; UM POR ACERTAR TODOS NÚMEROS E OUTRO POR ERRAR

O sorteio do concurso 2.623, da Lotomania, realizado nesta segunda-feira (20), no Espaço da Sorte, em São Paulo/SP, teve duas apostas ganhadores feitas em casa lotérica no município de Nossa Senhora do Socorro.

Uma aposta ganhou após acertar todas as dezenas sorteadas e a outra ganhou, por não ter acertado nenhum dos números e, com isso, levou duas premiações.

A aposta, ao acertar todos os números levou o prêmio de R$ 2.520.631,29 e, após errar todos os números sorteados, a aposta levou R$ 105.561,11.

Os jogos, uma apostas simples com 50 dezenas e foi feita na casa lotérica Passo da Sorte.

Os números sorteados foram:

03, 14, 15, 20, 25, 26, 46, 49, 58, 62, 65, 68, 75, 76, 79, 84, 85, 89, 96.