LoveLEE Rita com Raquel Diniz e o Jardim Elétrico – Homenagem aos 50 Anos de “Fruto Proibido”

A cantora e compositora Raquel Diniz retorna ao Espaço Cultural do Café da Gente Sergipana no dia 21 de março, às 20h, para mais uma edição do emocionante tributo LoveLEE Rita. Nesta apresentação especial, Raquel e a banda Jardim Elétrico convidam o público a celebrar a vida e a obra da icônica Rita Lee, revivendo a magia da Rainha do Rock Brasileiro em uma noite inesquecível. O evento acontece no Café da Gente Sergipana, anexo ao Museu da Gente Sergipana, um cenário perfeito para uma experiência musical cheia de emoção e nostalgia.

Comemoração dos 50 Anos de “Fruto Proibido”

Nesta edição, haverá um momento especial em homenagem aos 50 anos do lendário disco “Fruto Proibido”, um marco na carreira de Rita Lee com o grupo Tutti-Frutti. O álbum, lançado em 1975, é considerado um dos maiores clássicos do rock brasileiro, trazendo sucessos como “Agora Só Falta Você”, “Esse Tal de Roque Enrow” e “Ovelha Negra”. Este momento promete emocionar os fãs ao celebrar o legado desse disco icônico.

Durante o espetáculo de duas horas, Raquel Diniz revisitará todas as fases marcantes da carreira de Rita Lee. O repertório incluirá desde os primeiros passos com os Mutantes, com clássicos como “Panis Et Circensis” e “Ando Meio Desligado”, passando pela fase mais rockeira nos anos 1970 com o grupo Tutti-Frutti, incluindo hits como “Mamãe Natureza” e “Ovelha Negra”. Também serão apresentadas as canções de sucesso da parceria com Roberto de Carvalho, como “Mania de Você”, “Lança Perfume”, “Saúde” e “Cor de Rosa Choque”.

Sobre Raquel Diniz:

Raquel Diniz é uma talentosa cantora e compositora, expoente da cena sergipana contemporânea, conhecida por sua versatilidade e presença de palco. Com uma carreira sólida e uma voz marcante, ela traz sua interpretação única para os sucessos de Rita Lee, homenageando a influência e o legado deixado por essa figura icônica da música brasileira. Raquel Diniz será acompanhada pela banda Jardim Elétrico, formada por Rafael Júnior (bateria), Fábio Oliveira (baixo), Vini Bufato (guitarra) e Rafael Ramos (teclado).

O Espetáculo contará também com as participações mais que especiais de Sandyalê, Chevie e Mahuike.

Sobre a Produtora:

Nosso Dom Produções que assina a produção do evento é conhecida por valorizar a cultura local e proporcionar experiências únicas ao público sergipano. Com um histórico de eventos de sucesso, a produtora reafirma seu compromisso com a arte e a música em mais uma noite memorável no Café da Gente Sergipana.

Ingressos:

Os ingressos estão à venda e é recomendável adquirir antecipadamente para garantir o seu lugar. O valor antecipado é de R$50,00. Adquira através do Sympla (link na bio do Instagram @nossodomproducoes) ou via PIX pelo contato WhatsApp 79 9854-1330 ou 79 981383594. Sujeito à lotação.

Serviço:

Evento: LoveLEE Rita – Tributo a Rita Lee com Raquel Diniz e o Jardim Elétrico

Data: 22 de março

Hora: 20h

Local: Espaço Cultural do Café da Gente Sergipana (anexo ao Museu da Gente Sergipana)

Ingressos: R$50,00 (antecipados pelo Sympla ou via PIX pelo WhatsApp 79 9854-1330 / 79 981383594)

Texto e foto assessoria