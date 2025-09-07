E-mail: faxaju@faxaju.com.br
Aracaju, 7 de setembro de 2025
Lua de sangue: eclipse lunar total ocorre neste domingo, 7 de setembro

Um eclipse lunar total — o segundo de 2025 — ocorrerá neste domingo, 7 de setembro. O fenômeno, conhecido como Lua de Sangue, acontece quando a Lua entra completamente na sombra da Terra e adquire uma coloração avermelhada, resultado da filtragem da luz solar pela atmosfera terrestre.

Apesar de não ser visível do Brasil, o evento poderá ser acompanhado ao vivo pelo canal do Observatório Nacional no YouTube, a partir das 12h (horário de Brasília). Astrônomos profissionais e amadores comentarão as imagens em tempo real, com o apoio de parceiros internacionais que captarão o fenômeno de diferentes pontos do planeta.

Cronograma do eclipse (horário de Brasília)

– Início da penumbra: 12h28

– Início da fase parcial: 13h27

– Início da totalidade: 14h31

– Auge da fase total: 15h12 às 15h53

– Fim da fase parcial: 16h57

– Fim da penumbra: 17h55

De acordo com o Observatório Nacional, eclipses lunares ocorrem quando a Lua atravessa a sombra projetada pela Terra. Essa sombra é dividida em duas regiões: a penumbra, parcialmente iluminada, e a umbra, completamente escura. Um eclipse total se dá quando a Lua entra totalmente na umbra, formando o espetáculo da Lua de Sangue.

Agência Brasil – Foto: Getty Imagens

