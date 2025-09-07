Lua de sangue: eclipse lunar total ocorre neste domingo, 7 de setembro

Um eclipse lunar total — o segundo de 2025 — ocorrerá neste domingo, 7 de setembro. O fenômeno, conhecido como Lua de Sangue, acontece quando a Lua entra completamente na sombra da Terra e adquire uma coloração avermelhada, resultado da filtragem da luz solar pela atmosfera terrestre.
Apesar de não ser visível do Brasil, o evento poderá ser acompanhado ao vivo pelo canal do Observatório Nacional no YouTube, a partir das 12h (horário de Brasília). Astrônomos profissionais e amadores comentarão as imagens em tempo real, com o apoio de parceiros internacionais que captarão o fenômeno de diferentes pontos do planeta.
Cronograma do eclipse (horário de Brasília)
– Início da penumbra: 12h28
– Início da fase parcial: 13h27
– Início da totalidade: 14h31
– Auge da fase total: 15h12 às 15h53
– Fim da fase parcial: 16h57
– Fim da penumbra: 17h55
De acordo com o Observatório Nacional, eclipses lunares ocorrem quando a Lua atravessa a sombra projetada pela Terra. Essa sombra é dividida em duas regiões: a penumbra, parcialmente iluminada, e a umbra, completamente escura. Um eclipse total se dá quando a Lua entra totalmente na umbra, formando o espetáculo da Lua de Sangue.
