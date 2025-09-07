Lua de sangue: eclipse lunar total ocorre neste domingo, 7 de setembro

Um eclipse lunar total — o segundo de 2025 — ocorrerá neste domingo, 7 de setembro. O fenômeno, conhecido como Lua de Sangue, acontece quando a Lua entra completamente na sombra da Terra e adquire uma coloração avermelhada, resultado da filtragem da luz solar pela atmosfera terrestre.

Apesar de não ser visível do Brasil, o evento poderá ser acompanhado ao vivo pelo canal do Observatório Nacional no YouTube, a partir das 12h (horário de Brasília). Astrônomos profissionais e amadores comentarão as imagens em tempo real, com o apoio de parceiros internacionais que captarão o fenômeno de diferentes pontos do planeta.