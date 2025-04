Luanzinho Moraes lança EP “Essência 3.0”, disponível em todas as plataformas

Com 17 faixas, o novo trabalho representa a terceira edição de um projeto que busca resgatar as raízes do artista

O cantor Luanzinho Moraes lançou no último sábado, 12 de abril, às 14h, o EP Essência 3.0, disponível em todas as plataformas digitais. Com 17 faixas, o novo trabalho representa a terceira edição de um projeto que busca resgatar as raízes do artista, apostando em um repertório romântico e autêntico, características marcantes de sua trajetória musical.

O EP apresenta uma seleção de músicas que combina emoção, maturidade e identidade, reforçando a conexão de Luanzinho com o público. De acordo com o cantor, a escolha das canções foi feita com muito carinho e envolvimento pessoal. “Esse EP é muito especial pra mim porque é uma continuidade de músicas que eu tenho me identificado e escolhido de forma bem criteriosa. São canções que me tocam muito e sei que também vão tocar no coração de todos que acompanham o meu trabalho”, afirmou.

Além do lançamento do novo EP, Luanzinho celebra o sucesso do videoclipe da música de trabalho ‘Sou Dono’, que já ultrapassa 270 mil visualizações. O clipe traz uma participação especial de Ana Paula, namorada do artista, tornando o projeto ainda mais significativo. “O mês de abril tem sido de muito trabalho e eu estou feliz com os resultados. O clipe é de uma música que eu me identifico muito e conta com Ana Paula, o que acabou tornando tudo ainda mais especial”, destacou.

Por Hivy Rhafaella – Foto: Markus Mello