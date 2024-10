Lucas Campelo lança EP instrumental Raizêro com show no Café da Gente Sergipana

O sanfoneiro, cantor e compositor sergipano Lucas Campelo apresentará o show de lançamento do seu primeiro EP instrumental, Raizêro, no dia 11 de outubro, sexta-feira, às 20h, no espaço cultural do Café da Gente Sergipana, anexo ao Museu da Gente Sergipana. O evento faz parte da programação especial do Mês da Sergipanidade, promovido pela Nosso Dom Produções, e promete encantar o público com releituras e composições autorais que celebram a riqueza cultural da música brasileira.

Após sete anos do sucesso do projeto instrumental Raízes do Brasil, que conduziu o público em uma viagem musical pela diversidade cultural do país, Lucas Campelo retorna aos palcos com o EP Raizêro, um trabalho que marca uma nova fase em sua carreira. No repertório do show, o público poderá apreciar clássicos como a valsa “João e Maria” (Sivuca), o tango “Por una cabeza” (Carlos Gardel/A. Pera), a guarânia “Índia” (J.A. Flores/M. Ortiz) e o choro “Assim eu gosto” (Maestro Evanilson Vieira), além das peças autorais que refletem a poesia e as histórias pessoais do artista.

Lucas Campelo compartilha sua emoção em realizar o evento: “Estar realizando esse show com lançamento do EP Raizêro é celebrar caminhos com um público que vibra e constrói essa jornada instrumental de mãos dadas comigo e com a sanfona. Estou só gratidão e alegrias!”

O show contará ainda com participações especiais de grandes músicos: Cleiton Xavier (Derbak e Percuteria), Felipe Harder (Violino), Denisson Cléber “Oráculo” (Violão) e Luiza Santana (Percussão). A produção do evento é da Nosso Dom Produções, com sonorização de Rikeza Sonorização.

Sobre Lucas Campelo

Nascido em Aracaju, Lucas Campelo é Mestre em Educação Musical pela Universidade Federal da Bahia (UFBA) e integra a Orquestra Sinfônica de Sergipe (ORSA). Além de músico, atua como produtor cultural, desenvolvendo projetos como Dominguinhos, através, uma homenagem anual ao mestre Dominguinhos, e o projeto D’SERGIPE: A História das Canções. Em 2023, lançou o álbum Poeira da Vida e foi agraciado com o Diploma de Honra ao Mérito “Epiphânio Dória” pelo Conselho Estadual de Cultura de Sergipe. Em 2024, recebeu o prêmio de Personalidade Artística através da Lei Paulo Gustavo.

Sobre a Nosso Dom Produções

A Nosso Dom Produções é uma produtora cultural com expertise na valorização da sergipanidade por meio de eventos que promovem talentos locais. Com sede em Aracaju, a produtora tem realizado shows, projetos e ações culturais que destacam a música e a arte sergipana, conectando o público à rica herança cultural da região. A programação do Mês da Sergipanidade, da qual o show Raizêro faz parte, é mais um exemplo do compromisso da Nosso Dom em celebrar a identidade cultural sergipana e apoiar artistas locais.

Ingressos:

Garanta o seu antecipadamente pelo Sympla (link na bio @nossodomproducoes) ou via PIX pelo WhatsApp (79) 99854-1330 / (79) 9813-83594. Os ingressos são limitados, então não deixe para a última hora!

Serviço

Show: RAIZÊRO

Local: Café da Gente Sergipana

Data: 11 de outubro de 2024

Horário: 20h

Ingressos Primeiro Lote: R$40,00

Fonte e foto assessoria