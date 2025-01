Luccas Neto traz show inédito para Aracaju: “O Mundo de Magia e Fantasia”

Fenômeno do universo infantil na atualidade, o ator Luccas Neto está de volta aos palcos com uma nova produção musical completamente distinta de seus trabalhos anteriores, trazendo um espetáculo mais envolvente e cênico para crianças e famílias assistirem de uma maneira diferente. Intitulado ‘Luccas e Gi em: O Mundo de Magia e Fantasia’, o show chega à capital sergipana no próximo dia 23 de março, em sessão única às 16h no Ginásio Constâncio Vieira.

Luccas e Gi apresentam uma variedade de profissões, compartilhando seus sonhos para o futuro e inspirando as crianças a explorarem suas próprias aspirações. Os fãs dos Aventureiros terão o prazer de ver o “Super Foca” e a “Super Sereia” em ação, lutando contra novos vilões, os personagens “Zota Lorota” e “Dentinho”. Além disso, Luccas Neto expande o universo do espetáculo ao introduzir o mundo do Príncipe Lu, trazendo uma emocionante história sobre o reino de Lucebra.

Com um elenco composto por mais de 10 talentosos artistas, o musical se desenrola com um balé magnífico e uma variedade de figurinos deslumbrantes. No repertório musical do novo show, a criançada vai poder cantar e dançar ao som dos sucessos musicais que encantam o público infantil. O novo show de Luccas Neto promete ser uma experiência inesquecível e envolvente para toda a família, repleta de risos, emoções e momentos inesquecíveis, com um estilo teatral único que irá encantar o público.

Os ingressos estão disponíveis através do site Sympla, com valores a partir de R$ 80,00 para a Arquibancada (meia-entrada), R$ 160,00 para o setor Gold e R$ 170,00 para o Premium.

SERVIÇO

Peça: “Luccas e Gi em: O Mundo de Magia e Fantasia”

Data: 23 de março de 2025 (domingo)

Local: Ginásio de Esportes Constâncio Vieira, Aracaju/SE

Sessão: 16h

Ingressos: https://bileto.sympla.com.br/event/102023/d/296329

Texto e foto From Martins Assessoria Digital e Marketing